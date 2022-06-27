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Литва согласовала с Еврокомиссией правила транзита в Калининградскую область

Ведомости

Литва согласовала основные принципы и основополагающие установки транзита российских грузов в Калининград после консультаций с Еврокомиссией, сообщил старший советник главы республики по национальной безопасности Кястутис Будрис. 

«Сегодня единогласно были согласованы основные принципы и базовые положения, которым должна следовать Литва, чтобы прояснить некоторые моменты для Еврокомиссии», — заявил Будрис (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, консультация состоялась в свете обновлений рекомендаций ЕК по реализации санкций. Он не стал давать комментарии по поводу конкретных принципов и положений.

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что литовские железные дороги уведомили власти региона о прекращении транзита части товаров из-за санкций ЕС, затем под ограничения попал грузовой автомобильный транспорт. Литва ограничила транспортировку от 30 до 50% грузов, которые в Калининград поставляли с остальной части России.

В Литве заявили, что соблюдают санкции ЕС в отношении России без введения односторонних или дополнительных ограничений на транзит грузов через свою территорию. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пояснил, что Евросоюз не хочет блокировать сообщение между Калининградом и остальной частью России, но намерен предотвратить нарушение санкций. МИД России заявил решительный протест и потребовал немедленно отменить ограничения. 

Ранее по теме: Евродепутат от Литвы заявил о победе России по вопросу транзита в Калининград

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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