Литва согласовала с Еврокомиссией правила транзита в Калининградскую область
Литва согласовала основные принципы и основополагающие установки транзита российских грузов в Калининград после консультаций с Еврокомиссией, сообщил старший советник главы республики по национальной безопасности Кястутис Будрис.
«Сегодня единогласно были согласованы основные принципы и базовые положения, которым должна следовать Литва, чтобы прояснить некоторые моменты для Еврокомиссии», — заявил Будрис (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, консультация состоялась в свете обновлений рекомендаций ЕК по реализации санкций. Он не стал давать комментарии по поводу конкретных принципов и положений.
17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что литовские железные дороги уведомили власти региона о прекращении транзита части товаров из-за санкций ЕС, затем под ограничения попал грузовой автомобильный транспорт. Литва ограничила транспортировку от 30 до 50% грузов, которые в Калининград поставляли с остальной части России.
В Литве заявили, что соблюдают санкции ЕС в отношении России без введения односторонних или дополнительных ограничений на транзит грузов через свою территорию. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пояснил, что Евросоюз не хочет блокировать сообщение между Калининградом и остальной частью России, но намерен предотвратить нарушение санкций. МИД России заявил решительный протест и потребовал немедленно отменить ограничения.