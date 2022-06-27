Литва согласовала с Еврокомиссией правила транзита в Калининградскую область

«Сегодня единогласно были согласованы основные принципы и базовые положения, которым должна следовать Литва, чтобы прояснить некоторые моменты для Еврокомиссии», — заявил Будрис (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, консультация состоялась в свете обновлений рекомендаций ЕК по реализации санкций. Он не стал давать комментарии по поводу конкретных принципов и положений.