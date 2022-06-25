Евродепутат от Литвы заявил о победе России по вопросу транзита в Калининград
Еврокомиссия подготовила документ, который разрешит транзит санкционных грузов в Калининград через территорию Евросоюза, Россия «в данный момент побеждает», сообщил депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.
«Родился документ, который позволит перевозить санкционные грузы через территорию ЕС из «России в Россию». Эта информация была направлена в Литву. Литва в документе не упоминается, но по умолчанию понятно, что он затрагивает Литву, если Литва на это согласится», — написал он в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признана экстремистской в России и запрещена).
По его словам, на этой неделе по вопросу транзита в Калининград в коридорах ЕС состоялся ряд встреч. Литва заявила, что «нужно придерживаться ранее согласованной позиции и не поддаваться российскому давлению», однако появилось предложение пересмотреть регламент о санкциях. Публикация документа ожидается на следующей неделе, добавил Ауштрявичюс.
Депутат подчеркнул, что Литва имеет право вето и «несомненно получит поддержку других стран ЕС». По этому вопросу он также направил главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозефу Баррелю письмо, в котором заявил, что санкции против России необходимо «последовательно внедрять и укреплять», а попытки российской стороны «через информационные атаки и политическое давление пересмотреть и обратить вспять осуществление санкций ЕС в свою пользу» неприемлемы.
17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что литовские железные дороги уведомили власти региона о прекращении транзита части товаров из-за санкций ЕС, затем под ограничения попал грузовой автомобильный транспорт. Литва ограничила транспортировку от 30 до 50% грузов, которые в Калининград поставляли с остальной части России.
МИД России заявил решительный протест и потребовал немедленно отменить ограничения. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Россия скоро даст ответ на решение Литвы и жители этой страны почувствуют на себе его последствия.
В Литве заявили, что соблюдают санкции ЕС в отношении России без введения односторонних или дополнительных ограничений на транзит грузов через свою территорию. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пояснил, что Евросоюз не хочет блокировать сообщение между Калининградом и остальной частью России, но намерен предотвратить нарушение санкций.