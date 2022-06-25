Евродепутат от Литвы заявил о победе России по вопросу транзита в Калининград

«Родился документ, который позволит перевозить санкционные грузы через территорию ЕС из «России в Россию». Эта информация была направлена в Литву. Литва в документе не упоминается, но по умолчанию понятно, что он затрагивает Литву, если Литва на это согласится», — написал он в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признана экстремистской в России и запрещена).