Захарова: ЕК и Литва обещали решить вопрос с блокадой Калининграда в ближайшее время
Еврокомиссия (ЕК) и Литва заверили, что вопрос транзитной блокады Калининграда решится в ближайшее время, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, Россия продолжает диалог с ЕК и Литвой и рассчитывает, что «в Брюсселе и Вильнюсе будет принято единственно правильное решение» – полное восстановление транзита из остальной части России в регион. При этом Москва уже завершила подготовку ответных мер, поскольку решение вопроса с транзитом затянулось.
«Вместе с тем наши экономоператоры уже несут убытки из-за введенных литовцами в одностороннем порядке незаконных рестрикций. Ожидать до бесконечности мы не будем. Еще раз предупреждаем, что если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена. Решение проблемы слишком затянулось», – подчеркнула Захарова.
Литва в рамках исполнения санкций Евросоюза в июне перестала пропускать в Калининградскую область поезда и грузовые автомобили с подсанкционными товарами. В список запрещенных к транзиту попали порядка 50% всех грузов, в том числе стройматериалы, металл, цемент, дерево, икра, алкоголь.
В конце июня Еврокомиссия заявила, что вскоре опубликует правила транзита через территорию Литвы для категории товаров, попавших под запрет, об этом рассказал президент республики Гитанас Науседа. 7 июля советник президента республики Аста Скайсгирите заявила, что страна откажется от создания зеленых коридоров для транзита в Калининград.
5 июля губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в Россию рассматривается в качестве ответной меры на блокаду Литвой транзита в Калининградскую область. На следующий день политик отметил, что считает угрозы единственным способом снять блокаду Калининграда.
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