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Захарова: ЕК и Литва обещали решить вопрос с блокадой Калининграда в ближайшее время

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) и Литва заверили, что вопрос транзитной блокады Калининграда решится в ближайшее время, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Россия продолжает диалог с ЕК и Литвой и рассчитывает, что «в Брюсселе и Вильнюсе будет принято единственно правильное решение» – полное восстановление транзита из остальной части России в регион. При этом Москва уже завершила подготовку ответных мер, поскольку решение вопроса с транзитом затянулось.

«Вместе с тем наши экономоператоры уже несут убытки из-за введенных литовцами в одностороннем порядке незаконных рестрикций. Ожидать до бесконечности мы не будем. Еще раз предупреждаем, что если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена. Решение проблемы слишком затянулось», – подчеркнула Захарова.

Литва в рамках исполнения санкций Евросоюза в июне перестала пропускать в Калининградскую область поезда и грузовые автомобили с подсанкционными товарами. В список запрещенных к транзиту попали порядка 50% всех грузов, в том числе стройматериалы, металл, цемент, дерево, икра, алкоголь.

В конце июня Еврокомиссия заявила, что вскоре опубликует правила транзита через территорию Литвы для категории товаров, попавших под запрет, об этом рассказал президент республики Гитанас Науседа. 7 июля советник президента республики Аста Скайсгирите заявила, что страна откажется от создания зеленых коридоров для транзита в Калининград.

5 июля губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в Россию рассматривается в качестве ответной меры на блокаду Литвой транзита в Калининградскую область. На следующий день политик отметил, что считает угрозы единственным способом снять блокаду Калининграда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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