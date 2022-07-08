Захарова: ЕК и Литва обещали решить вопрос с блокадой Калининграда в ближайшее время

«Вместе с тем наши экономоператоры уже несут убытки из-за введенных литовцами в одностороннем порядке незаконных рестрикций. Ожидать до бесконечности мы не будем. Еще раз предупреждаем, что если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена. Решение проблемы слишком затянулось», – подчеркнула Захарова.