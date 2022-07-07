Литва откажет в создании зеленого коридора для транзита в Калининград
Правительство Литвы заявляет, что они должны полностью контролировать собственные территории, поэтому страна откажется от создания зеленых коридоров для транзита в Калининград, сообщает ТАСС со ссылкой на слова советника президента республики Асты Скайсгирите в эфире национального радио LRT.
«Необходим не только запрет транзита грузов из санкционного списка, но и контроль. Поэтому, когда в публичном пространстве кто-то говорит о зеленых коридорах, мы подчеркиваем: не может быть и мысли о том, чтобы Литва не контролировала, что происходит на ее территории», — сказала советник.
Скайсгирите утверждает, что правительство Литвы не делало никаких послаблений в отношении ограничительных мер по калининградскому транзиту. Причиной тому она называет то, что соблюдение санкций – это вопрос европейского регулирования, а также что это дело не Литвы и Калининграда, а России и Евросоюза.
Литва перестала пропускать в Калининград поезда и грузовые автомобили с товарами, которые попали в санкционный список Евросоюза. Ограничение затронуло порядка 50% всех грузов, в частности стройматериалы, металл, цемент, дерево, икра, алкоголь.
В конце июня Еврокомиссия заявила, что вскоре опубликует правила транзита через территорию Литвы для категории товаров, попавших под запрет, об этом рассказал президент республики Гитанас Науседа. Науседа не уточнил детали, однако заверил, что он выступает категорически против зеленого коридора для специальных грузов.
5 июля губернатор Антон Алиханов заявил, что полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в Россию рассматривается в качестве ответной меры на блокаду Литвой транзита в Калининградскую область. На следующий день политик отметил, что считает угрозы – единственным способом снять блокаду Калининграда.