Литва откажет в создании зеленого коридора для транзита в Калининград

«Необходим не только запрет транзита грузов из санкционного списка, но и контроль. Поэтому, когда в публичном пространстве кто-то говорит о зеленых коридорах, мы подчеркиваем: не может быть и мысли о том, чтобы Литва не контролировала, что происходит на ее территории», — сказала советник.