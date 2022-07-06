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Алиханов предложил построить выделенную дорогу в Калининград

Ведомости

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в будущем при согласии Литвы можно построить выделенную железную и автомобильную дорогу в регион с основной территории России.

«У нас ж/д очень много обеспечивает, и нам нужна железнодорожная ветка. Собственно, она уже существует. <...> Можно построить параллельную, например, выделить ее в какое-то отдельное предприятие, сделать какой-то международный режим ее функционирования, чтобы это была гарантированная наземная связь нашего полуэксклава с основной территорией», — рассказал Алиханов (цитата по «РИА Новости»).

Он уточнил, что имеет в виду перевозку грузов, но можно рассмотреть и возможность перевозки людей. Алиханов добавил, что можно было бы построить автодорогу с выделенным коридором, за пределы которого нельзя съехать. Реализовать такой проект технически можно только при согласии Литвы и на основе совместных договоренностей.

В середине июня Литва ограничила перевозки грузов в Калининград с основной территории России по железной и автомобильной дороге из-за санкций ЕС. Под ограничения попали около 50% товаров, в том числе стройматериалы, дерево, цемент, алкоголь, икра и др. Москва работает над ответными мерами в отношении Литвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных