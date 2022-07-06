Алиханов предложил построить выделенную дорогу в Калининград

Он уточнил, что имеет в виду перевозку грузов, но можно рассмотреть и возможность перевозки людей. Алиханов добавил, что можно было бы построить автодорогу с выделенным коридором, за пределы которого нельзя съехать. Реализовать такой проект технически можно только при согласии Литвы и на основе совместных договоренностей.