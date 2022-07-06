Алиханов предложил построить выделенную дорогу в Калининград
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в будущем при согласии Литвы можно построить выделенную железную и автомобильную дорогу в регион с основной территории России.
«У нас ж/д очень много обеспечивает, и нам нужна железнодорожная ветка. Собственно, она уже существует. <...> Можно построить параллельную, например, выделить ее в какое-то отдельное предприятие, сделать какой-то международный режим ее функционирования, чтобы это была гарантированная наземная связь нашего полуэксклава с основной территорией», — рассказал Алиханов (цитата по «РИА Новости»).
Он уточнил, что имеет в виду перевозку грузов, но можно рассмотреть и возможность перевозки людей. Алиханов добавил, что можно было бы построить автодорогу с выделенным коридором, за пределы которого нельзя съехать. Реализовать такой проект технически можно только при согласии Литвы и на основе совместных договоренностей.
В середине июня Литва ограничила перевозки грузов в Калининград с основной территории России по железной и автомобильной дороге из-за санкций ЕС. Под ограничения попали около 50% товаров, в том числе стройматериалы, дерево, цемент, алкоголь, икра и др. Москва работает над ответными мерами в отношении Литвы.