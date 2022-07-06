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Губернатор Алиханов назвал угрозы единственным способом снять блокаду Калининграда

Ведомости

Ситуация с транзитом в Калининградскую область показала, что собеседники не всегда понимают спокойный разговор, добиться результата можно только угрозами ответных действий, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на губернатора Антона Алиханова.

«К сожалению, мы находимся сейчас вообще эмоционально в мире в состоянии таком, что только угрозами ответных действий можно чего-то реально добиваться. К сожалению, вот так. Эта ситуация показывает, что нормальный, спокойный, тихий разговор уже до собеседника не всегда доходит, что прискорбно», — отметил Алиханов. Он рассказал, что старается вернуть диалог в «как минимум экономико-логистический ракурс». По его словам, в этом ракурсе власти региона, МИД России и другие органы власти стараются объяснять свою позицию. «Мне кажется, нас услышали, мы уже близки к разрешению», — подчеркнул губернатор.

В середине июня Литва перестала пропускать поезда и грузовые автомобили, которые перевозили в Калининград из остальной части России товары, попавшие под санкции ЕС. Всего под ограничения попало около 50% грузов, в том числе стройматериалы, металл, цемент, дерево, икра, алкоголь и др. 30 июня президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что в ближайшие несколько недель Еврокомиссия может опубликовать принципы обращения с товарами, которые попали под ограничения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва «достаточно решительно» настроена на разрешение ситуации с транзитом грузов в Калининград. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что ответные меры России на такие действия Литвы будут «практическими». Сам Алиханов убежден, что единственный способ решить вопрос раз и навсегда — принятие нового пакета санкций ЕС с исключениями или внесение исключений в действующие пакеты. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных