Губернатор Алиханов назвал угрозы единственным способом снять блокаду Калининграда

«К сожалению, мы находимся сейчас вообще эмоционально в мире в состоянии таком, что только угрозами ответных действий можно чего-то реально добиваться. К сожалению, вот так. Эта ситуация показывает, что нормальный, спокойный, тихий разговор уже до собеседника не всегда доходит, что прискорбно», — отметил Алиханов. Он рассказал, что старается вернуть диалог в «как минимум экономико-логистический ракурс». По его словам, в этом ракурсе власти региона, МИД России и другие органы власти стараются объяснять свою позицию. «Мне кажется, нас услышали, мы уже близки к разрешению», — подчеркнул губернатор.