Губернатор Алиханов назвал угрозы единственным способом снять блокаду Калининграда
Ситуация с транзитом в Калининградскую область показала, что собеседники не всегда понимают спокойный разговор, добиться результата можно только угрозами ответных действий, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на губернатора Антона Алиханова.
«К сожалению, мы находимся сейчас вообще эмоционально в мире в состоянии таком, что только угрозами ответных действий можно чего-то реально добиваться. К сожалению, вот так. Эта ситуация показывает, что нормальный, спокойный, тихий разговор уже до собеседника не всегда доходит, что прискорбно», — отметил Алиханов. Он рассказал, что старается вернуть диалог в «как минимум экономико-логистический ракурс». По его словам, в этом ракурсе власти региона, МИД России и другие органы власти стараются объяснять свою позицию. «Мне кажется, нас услышали, мы уже близки к разрешению», — подчеркнул губернатор.
В середине июня Литва перестала пропускать поезда и грузовые автомобили, которые перевозили в Калининград из остальной части России товары, попавшие под санкции ЕС. Всего под ограничения попало около 50% грузов, в том числе стройматериалы, металл, цемент, дерево, икра, алкоголь и др. 30 июня президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что в ближайшие несколько недель Еврокомиссия может опубликовать принципы обращения с товарами, которые попали под ограничения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва «достаточно решительно» настроена на разрешение ситуации с транзитом грузов в Калининград. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что ответные меры России на такие действия Литвы будут «практическими». Сам Алиханов убежден, что единственный способ решить вопрос раз и навсегда — принятие нового пакета санкций ЕС с исключениями или внесение исключений в действующие пакеты.