Министр транспорта исключил транспортную блокаду Калининграда

На этой неделе власти Литвы также заявили, что они должны полностью контролировать собственные территории, поэтому страна откажется от создания зеленых коридоров для транзита в Калининград, писал ТАСС со ссылкой на слова советника президента республики Асты Скайсгирите в эфире национального радио LRT.