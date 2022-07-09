Министр транспорта исключил транспортную блокаду Калининграда
Калининград не окажется в транспортной блокаде из-за действующих западных санкций, заявил министр транспорта России Виталий Савельев, передает «РИА Новости».
«Точно нет», — сказал Савельев на форуме «Территория смыслов», отвечая на вопрос о возможности транспортной блокады для Калининграда.
В середине июня Литва перестала пропускать в Калининград поезда и грузовые автомобили с товарами, которые попали в санкционный список Евросоюза. Ограничение затронуло порядка 50% всех грузов, в частности стройматериалы, металл, цемент, дерево, икра, алкоголь.
В конце июня Еврокомиссия сообщила, что вскоре опубликует правила транзита через территорию Литвы для категории товаров, попавших под запрет. Президент республики Гитанас Науседа заверил, что он выступает категорически против зеленого коридора для специальных грузов.
5 июля губернатор Антон Алиханов заявил, что полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в Россию рассматривается в качестве ответной меры на блокаду Литвой транзита в Калининградскую область.
На этой неделе власти Литвы также заявили, что они должны полностью контролировать собственные территории, поэтому страна откажется от создания зеленых коридоров для транзита в Калининград, писал ТАСС со ссылкой на слова советника президента республики Асты Скайсгирите в эфире национального радио LRT.
8 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Еврокомиссия и Литва пообещали в ближайшее время решить вопрос с транзитной блокадой Калининграда.