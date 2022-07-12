Минобороны сообщило об уничтожении пусковых установок комплекса Harpoon
Российские военные уничтожили высокоточными ракетами «Искандер» пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon из США, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса «Harpoon» (Гарпун) производства США», — рассказал Конашенков.
Также ВС России уничтожили четыре склада с боеприпасами, пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ в районе Северска, два взвода РСЗО «Град» и два взвода гаубиц «Гиацинт-Б», семь беспилотных летательных аппаратов и один ударный беспилотник. Также ПВО перехватили 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» у Лисичанска в ЛНР, Бражковки в Зарьковской области и Новой Каховки в Херсонской области.
Конашенков рассказал, что число иностранных наемников на Украине за последние три недели снизилось с 3221 до 2741 человека. За этот период 151 наемник приехал на Украину, 240 покинули страну, а 391 человек был убит. Больше всего было уничтожено наемников из Польши — 166; также были убиты военные из Грузии — 50, Великобритании — 23, Румынии — 21, Канады — 15.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса