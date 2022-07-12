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Минобороны сообщило об уничтожении пусковых установок комплекса Harpoon

Ведомости

Российские военные уничтожили высокоточными ракетами «Искандер» пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon из США, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса «Harpoon» (Гарпун) производства США», — рассказал Конашенков.

Также ВС России уничтожили четыре склада с боеприпасами, пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ в районе Северска, два взвода РСЗО «Град» и два взвода гаубиц «Гиацинт-Б», семь беспилотных летательных аппаратов и один ударный беспилотник. Также ПВО перехватили 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» у Лисичанска в ЛНР, Бражковки в Зарьковской области и Новой Каховки в Херсонской области.

Конашенков рассказал, что число иностранных наемников на Украине за последние три недели снизилось с 3221 до 2741 человека. За этот период 151 наемник приехал на Украину, 240 покинули страну, а 391 человек был убит. Больше всего было уничтожено наемников из Польши — 166; также были убиты военные из Грузии — 50, Великобритании — 23, Румынии — 21, Канады — 15.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных