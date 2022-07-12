В Госсовете изменили должность Минниханова с президента на главу Республики Татарстан
Президент России Владимир Путин внес изменения в состав Государственного Совета. Соответствующий указ был опубликован во вторник на официальном портале правовой информации. В документе изменено наименование руководителя республики Татарстан Рустам Минниханова — вместо «президент Татарстана» он указан как «глава Татарстана».
«Позицию Минниханов Р.Н. — президент республики Татарстан заменить позицией следующего содержания: Минниханов Р.Н. — глава республики Татарстан», — следует из документа.
«Ведомости» направили запрос в пресс-служба Минниханова.
Минниханов продолжал называться президентом Татарстана уже после вступления в силу в июне нового закона – об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ. Согласно ему руководители регионов более не могут называться «президентами» с 1 июня 2022 г., а могут называться только «главами».
Государственный совет Татарстана изначально не поддержал этот законопроект. Его председатель Фарид Мухаметшин тогда заявил, что эта инициатива «влезает в полномочия субъектов РФ», нарушая действующие нормы Конституции России. Он добавил, что несогласие с законопроектом обусловлено не тем, что из-за него изменится название высшего должностного лица региона.
Пресс-секретарь руководителя республики Лилия Галимова ранее сообщила ряду СМИ, что Минниханов сохраняет свое прежнее название должности в «переходный период» – на время приведения регионального законодательства в соответствие федеральному. Его длительность она не обозначила.
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