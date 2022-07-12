В Госсовете изменили должность Минниханова с президента на главу Республики Татарстан

Минниханов продолжал называться президентом Татарстана уже после вступления в силу в июне нового закона – об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ. Согласно ему руководители регионов более не могут называться «президентами» с 1 июня 2022 г., а могут называться только «главами».