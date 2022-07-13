В Германии назвали сроки прекращения поставок угля и нефти из России

Прекращение энергетической зависимости от России является одной из задач, которую поставили перед собой страны ЕС. Ранее на Россию приходилось около 40% немецкого импорта обоих энергоресурсов. ЕС придется компенсировать большие объемы топлива, особенно когда он откажется от закупок 158 млрд куб. м российского газа, считает замминистра финансов. Пока что Германия продолжает импортировать газ из России, но поставки все равно значительно сократились. В июне Россия на 60% сократила поставки газа по «Северному потоку», сославшись в том числе на то, что немецкая Siemens Energy из-за санкций не вернула из Канады вовремя газоперекачивающий агрегат, необходимый для обеспечения поставок.