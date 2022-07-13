В Германии назвали сроки прекращения поставок угля и нефти из России
Правительство Германии планирует отказаться от закупок российского угля с 1 августа, нефти – с 31 декабря, сообщил замминистра финансов ФРГ Йорг Кукис на конференции в Сиднее, передает Reuters.
«Любой, кто знает историю трубопровода "Дружба", который уже был инструментом [влияния] советской империи на Восточную Европу, знает, что избавление от этой зависимости – дело не тривиальное, но это то, чего мы добьемся через несколько месяцев», – отметил Кукис.
Через трубопровод «Дружба» Россия экспортирует нефть в Латвию, Польшу, Германию, Чехию, Словакию и Венгрию. Западные санкции сейчас не затрагивают поставки сырой нефти из России по трубопроводу. Несмотря на то что ЕС запретил покупку, импорт и транзит сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России с начала 2023 г., наиболее зависящие от «Дружбы» страны – Венгрия, Чехия и Словакия – смогут продолжить получать топливо. В частности, в Венгрии 85% потребляемого газа и 65% нефти поставляются в страну из России.
Прекращение энергетической зависимости от России является одной из задач, которую поставили перед собой страны ЕС. Ранее на Россию приходилось около 40% немецкого импорта обоих энергоресурсов. ЕС придется компенсировать большие объемы топлива, особенно когда он откажется от закупок 158 млрд куб. м российского газа, считает замминистра финансов. Пока что Германия продолжает импортировать газ из России, но поставки все равно значительно сократились. В июне Россия на 60% сократила поставки газа по «Северному потоку», сославшись в том числе на то, что немецкая Siemens Energy из-за санкций не вернула из Канады вовремя газоперекачивающий агрегат, необходимый для обеспечения поставок.
Сейчас Германия активно ищет поставщиков газа и занимается строительство терминалов сжиженного природного газа (СПГ), однако США и Катар, которые могут поставить в Европу только 30 млрд куб. м газа в виде СПГ, не могут покрыть все потребности Германии.
Страны ЕС согласовали ограничительные меры против поставляемого из России угля еще в начале апреля в рамках пятого пакета санкций, которые предусматривают полный запрет на покупку, импорт и транзитные перевозки угля и иных твердых ископаемых видов топлива. Ограничения вступят в силу 10 августа, до этого времени стороны могут выполнять контракты, заключенные до 9 апреля.
Ограничения против российской нефти попали в шестой пакет санкций, который был одобрен ЕС в конце мая. Согласно новым ограничениям, эмбарго распространяется только на нефть, которая поставляется из России морским путем, а не через трубопроводы.
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