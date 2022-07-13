Против ростовского журналиста завели дело о дискредитации военных

Статья за распространение фейков о действиях ВС РФ появилась после начала специальной военной операции на Украине — 4 марта. Штрафы могут достигать полутора миллионов рублей. В случае если фейки повлекли тяжкие последствия, может грозить лишение свободы до пятнадцати лет. 8 июля Мещанский районный суд Москвы вынес приговор московскому муниципальному депутату Красносельского округа Алексею Горинову по этой статье. Его приговорили к семи годам колонии общего режима и ему запрещено занимать должности на государственных постах и в органах местного самоуправления.