Против ростовского журналиста завели дело о дискредитации военных
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России в отношении ростовского журналиста Сергея Резника, сообщили «РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Ростовской области.
Дело возбуждено по ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий»).
«УФСБ России по Ростовской области задокументирована причастность ростовского журналиста Сергея Резника к опубликованию в своем Telegram-канале «Сергей Резник» материалов, содержащих заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения Россией специальной военной операции на территории Украины», – сообщили в ростовском УФСБ.
По данным агентства, Резник известен критическими статьями в адрес чиновников и сотрудников силовых ведомств. В 2013 г. Первомайский суд Ростова-на-Дону приговорил журналиста к полутора годам колонии общего режима по делу о коммерческом подкупе, заведомо ложном доносе и оскорблении представителя власти. В 2021 г. в отношении Резника было возбуждено дело о реабилитации фашизма, осквернении символов воинской славы России и осквернении памяти защитников Отечества. По данным базы разыскиваемых лиц МВД, Резник находится в розыске по статье УК РФ.
Статья за распространение фейков о действиях ВС РФ появилась после начала специальной военной операции на Украине — 4 марта. Штрафы могут достигать полутора миллионов рублей. В случае если фейки повлекли тяжкие последствия, может грозить лишение свободы до пятнадцати лет. 8 июля Мещанский районный суд Москвы вынес приговор московскому муниципальному депутату Красносельского округа Алексею Горинову по этой статье. Его приговорили к семи годам колонии общего режима и ему запрещено занимать должности на государственных постах и в органах местного самоуправления.
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