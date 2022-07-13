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Польша подготовила доклад о понесенных во время войны с Германией потерях

Ведомости

Власти Польши подготовили доклад с документами и расчетами, на основании которого республика будет добиваться репараций от Германии, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. 

«Подготовлен доклад. Трехтомный доклад. Сейчас завершается перевод этого доклада на несколько языков. Мы хотим, чтобы мир ознакомился с этим документом», — отметил Моравецкий (цитата по ТАСС).

По его словам, Польша сильно пострадала во время Второй мировой войны, но получила минимальные компенсации. Он пообещал показать «точные расчеты», основанные на научно проверенных способах подсчета, которые пересчитывают потери того времени на текущие средства.

В начале июля председатель правящей партии республики «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Польша намерена добиваться от Германии репараций. «Очевидно, что они платили другим, почему бы им не платить нам, чем мы хуже?» — подчеркнул политик.

По итогам Потсдамской конференции в 1945 г. СССР и Польша договорились, что последняя получает репарации из доли СССР, который, в свою очередь, взимает их с восточной зоны Германии. В 1954 г. между Польшей и СССР было заключено соглашение, по которому обе страны отказывались от претензий к «братской» ГДР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных