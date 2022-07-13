Польша подготовила доклад о понесенных во время войны с Германией потерях
Власти Польши подготовили доклад с документами и расчетами, на основании которого республика будет добиваться репараций от Германии, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
«Подготовлен доклад. Трехтомный доклад. Сейчас завершается перевод этого доклада на несколько языков. Мы хотим, чтобы мир ознакомился с этим документом», — отметил Моравецкий (цитата по ТАСС).
По его словам, Польша сильно пострадала во время Второй мировой войны, но получила минимальные компенсации. Он пообещал показать «точные расчеты», основанные на научно проверенных способах подсчета, которые пересчитывают потери того времени на текущие средства.
В начале июля председатель правящей партии республики «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Польша намерена добиваться от Германии репараций. «Очевидно, что они платили другим, почему бы им не платить нам, чем мы хуже?» — подчеркнул политик.
По итогам Потсдамской конференции в 1945 г. СССР и Польша договорились, что последняя получает репарации из доли СССР, который, в свою очередь, взимает их с восточной зоны Германии. В 1954 г. между Польшей и СССР было заключено соглашение, по которому обе страны отказывались от претензий к «братской» ГДР.
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