В БРИКС могут войти Саудовская Аравия, Турция и Египет
Саудовская Аравия, Турция и Египет готовятся подать заявки на вступление в БРИКС, сообщила газета «Известия» со ссылкой на президента международного форума этого объединения Пурниму Ананд. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что заявки на вступление подали Аргентина и Иран.
Ананд рассказала, что в ходе саммита БРИКС 23-24 июня это обсуждали Китай, Россия и Индия. По ее словам, расширение БРИКС – хороший шаг, который усилит влияние организации в мире. По ее мнению, вступление Турции, Египта и Саудовской Аравии не займет много времени, потому что эти страны «уже в процессе». Лидеры стран БРИКС могут обсудить и принять решение о вступлении новых стран на саммите в ЮАР в 2023 г.
Замдиректора департамента внешнеполитического планирования МИД России, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев заявил изданию, что на прошедшем саммите было решено начать обсуждать расширение БРИКС, в том числе нужно обсудить модальность, принципы и критерии процесса расширения. Князев пояснил, что пока не существует критериев для вступления в объединение, поэтому пока некорректно говорить о сроках вступления стран.
БРИКС был создан в 2006 г. по инициативе российской стороны. В него вошли пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В 2022 г. председателем БРИКС является Китай.