WSJ узнал детали возможного соглашения по вывозу украинского зерна

Общий объем зерна, которое не вывозится с Украны, неясен. 13 мая глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в украинских портах, в первую очередь в Одессе, заблокировано 25 млн т зерна. 11 мая президент США Джо Байден назвал цифру в 20 млн т. Запад допускает, что из-за этого в мире может начаться продовольственный кризис. Представители западных стран не раз обвиняли Россию в попытках заблокировать вывоз зерна с территории Украины. Москва отрицает обвинения.