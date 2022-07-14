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WSJ узнал детали возможного соглашения по вывозу украинского зерна

Ведомости

Соглашение России и Украины по вывозу украинского зерна включает в себя режим прекращения огня и частичное разминирование морских портов, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Соглашение было достигнуто на встрече в Стамбуле 13 июля, однако документ пока не подписан.

Собеседники издания рассказали, что зерно могут вывозить из трех украинских портов в сопровождении украинских судов. Режим прекращения огня предлагается ввести «в пределах географических границ». При этом ВМС Турции будут проверять пустые суда, которые будут заходить в украинские порты, чтобы учесть опасения России об использовании судов для доставки иностранного оружия Киеву.

Источник издания отметил, что сторонам предстоит проработать технические детали соглашения, в том числе по обезвреживанию минных полей вокруг украинских портов. После стороны могут подписать итоговый документ.

Накануне по итогам встречи, в которой участвовали представители России, Украины, Турции и ООН, министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что стороны договорились открыть координационный центр по вывозу украинского зерна в Стамбуле. По его словам, на следующей неделе состоится еще одна встреча, по итогам которой стороны могут подписать соглашение.

Общий объем зерна, которое не вывозится с Украны, неясен. 13 мая глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в украинских портах, в первую очередь в Одессе, заблокировано 25 млн т зерна. 11 мая президент США Джо Байден назвал цифру в 20 млн т. Запад допускает, что из-за этого в мире может начаться продовольственный кризис. Представители западных стран не раз обвиняли Россию в попытках заблокировать вывоз зерна с территории Украины. Москва отрицает обвинения.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна с территории этой страны и готова обеспечить свободный проход судов с зерном в международные воды, если украинские военные разминируют порты отгрузки и близлежащую акваторию, писали «РИА Новости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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