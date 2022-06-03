Путин призвал не преувеличивать значение Украины для продовольственной безопасности мира

Путин призвал не преувеличивать значение Украины для продовольственной безопасности мираОн назвал пять вариантов вывоза зерна, в том числе через Белоруссию
Россия не препятствует вывозу украинского зерна из портов, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-24». «Это блеф. Проблемы с вывозом зерна из Украины не существует», – заявил Путин.
При этом он не считает, что ситуация с продовольствием упирается только в Украину: «В мире в год производится примерно 800 млн т зерна. Украина готова экспортировать 20 млн т – это 2,5%. Если мы будем исходить из того, что в общем объеме продовольствия в мире пшеница составляет только 20%, то это значит, что эти 20 млн т украинской пшеницы – 0,5%. Ни о чем».
Об опасности продовольственного кризиса в связи с боевыми действиями на Украине неоднократно говорили представители международных организаций. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш говорил, что на долю Украины и РФ приходится 30% мирового производства пшеницы и ячменя, пятой части кукурузы и более половины подсолнечного масла.
Прежде, как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на El Pais, Украина экспортировала в среднем 18 млн т пшеницы, 24 млн т кукурузы и почти 5 млн т ячменя. По данным Еврокомиссии, Тунис импортирует 53% своей пшеницы из Украины, Ливия – 44%, Египет – 26%, писало издание. В Индии и Пакистане, где проживает почти 1,7 млрд человек, зависимость от украинской пшеницы составляет почти 50%, сообщал El Pais.
Вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO, Food and Agriculture Organization) Маурицио Мартина уточнял в интервью Corriere della Sera, что, по данным организации, еще до начала нынешнего кризиса «число голодающих в мире росло, достигнув почти 200 млн в 53 странах в 2021 г.». Теперь, по оценкам организации, «число голодающих может возрасти еще на 18 млн, хотя многое зависит от дальнейшего развития событий», отмечал Мартина.
Общий объем зерна, которое не вывозится с Украны, не ясен. 13 мая глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в украинских портах, в первую очередь в Одессе, заблокировано 25 млн т зерна. 11 мая президент США Джо Байден назвал цифру в 20 млн т. Директор германского отделения Всемирной продовольственной программы ООН Мартин Фрик 1 мая сказал, что речь идет лишь о 4,5 млн т. ООН сообщала о блокировке в украинских портах 14 млн т зерна. 90% зерна Украина отправляла через порты в Черном море, говорил 31 мая заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
3 мая, еще до интервью Путина, президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести переговоры вопросу перевозки зерна между представителями Украины, Белоруссии и стран Балтии. В ходе телефонной беседы с Гутерришем он сообщил, что Белоруссия готова оказывать всяческую помощь по его перевалке белорусским железнодорожным транспортом, выделив для этого необходимые мощности.
По словам Лукашенко, среди пяти направлений для вывоза зерна с Украины, определенных вместе с Путиным, является белорусское, передает «РИА Новости»: «Пожалуйста – мы не хотим, чтобы в Африке голодали. Да не в Африке, в Европе и Америке не хватает. Мы не против, везите через Беларусь, но должны быть компромиссы: мы – вам, вы – нам».
Путин сказал в интервью «Россия-24», что зерно можно вывозить по пяти направлениям: через украинские порты, которые нужно разминировать, через Польшу, по Дунаю через Румынию, через подконтрольные порты России в Азовском и Черном морях.
Но «самое легкое и самое дешевое» – через Белоруссию, сказал президент: «Потому что оттуда сразу в порты Прибалтики, в Балтийское море и дальше в любую точку планеты». Для этого необходимо снять санкции с Минска, подчеркнул он.
Также Путин заявил о попытках «переложить ответственность за происходящее на мировом рынке продовольствия на Россию». «Неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться не вчера и даже не с момента начала специальной военной операции России на Донбассе, на Украине», – заверил Путин. Он отметил, что ситуация начала складываться еще с февраля 2020 г. в процессе борьбы с последствиями пандемии коронавирусной инфекции.
Из-за наложенных на Россию санкций ситуация будет ухудшаться – цены на продовольствие будут идти вверх, считает Путин.
Кроме того, Путин обвинил европейские власти в том, что те не прислушались к просьбам сохранить долгосрочные контракты на поставку газа. Из-за этого цены поползли вверх, «Россия здесь абсолютно ни при чем», сказал президент.
«Как только цены на газ, скажем, поползли наверх, сразу же увеличились цены на удобрения, потому что часть этих удобрений производится в том числе за счет газа. Все взаимосвязано между собой», – отметил он.
Путин напомнил, что по удобрениям Россия занимает 25% мирового рынка, а вместе с Белоруссией – 45% мирового рынка. Санкции, отметил Путин, сказались и на ценах на продовольствие.