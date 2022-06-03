Путин призвал не преувеличивать значение Украины для продовольственной безопасности мира

При этом он не считает, что ситуация с продовольствием упирается только в Украину: «В мире в год производится примерно 800 млн т зерна. Украина готова экспортировать 20 млн т – это 2,5%. Если мы будем исходить из того, что в общем объеме продовольствия в мире пшеница составляет только 20%, то это значит, что эти 20 млн т украинской пшеницы – 0,5%. Ни о чем».