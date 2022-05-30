Боррель призвал договориться с Россией о вывозе 20 млн т зерна с Украины
ЕС нужно достичь соглашения с Россией о вывозе с Украины 20 млн т пшеницы, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед саммитом в Брюсселе.
«Мы смотрим, как вывезти 20 млн т украинской пшеницы. Это непросто. Очевидно, что нужно соглашение с Россией, чтобы использовать морские пути», — отметил он (цитата по ТАСС). По словам Борреля, продовольственный кризис станет одной из главных тем нынешнего саммита ЕС. «Это тема чрезвычайной важности. Мы не можем позволить, чтобы мир голодал», — добавил он.
После начала военных действий на территории Украины генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что сложившийся кризис может ввергнуть более одной пятой части человечества, то есть до 1,7 млрд человек, в нищету и голод. Это прежде всего может случиться из-за того, что на долю Украины и РФ приходится 30% мирового производства пшеницы и ячменя, пятой части кукурузы и более половины подсолнечного масла. Зерно из этих двух стран кормит самых бедных и уязвимых людей в мире, отметил глава ООН.
МИД РФ не раз отвергал обвинения в подрыве продовольственной безопасности. Во внешнеполитическом ведомстве отмечали, что странам необходимо обратить внимание на последствия односторонних действий западных стран, в первую очередь из «группы семи» (G7). Санкции, введенные против России, усугубили проблему «разрыва логистических и финансовых цепочек поставок продовольствия на мировые рынки», отмечено в заявлении.
Президент Владимир Путин ранее заявил, что Россия может снизить напряженность на мировом продовольственном рынке, если западные страны отменят санкции. Он сообщил о готовности искать варианты для беспрепятственного экспорта зерновых, в том числе из черноморских портов Украины. Наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции также позволит снизить напряжённость на мировом продовольственном рынке, однако это «потребует снятия соответствующих санкционных ограничений», сообщил Путин.
По оценке Верховной рады Украины, а также главы МИД ФРГ Анналены Бербок, объем заблокированного к вывозу зерна — 25 млн т, по более раннему заявлению президента США Джо Байдена — 20 млн т. ООН приводила гораздо более скромные объемы заблокированного на Украине зерна — 4,5 млн т.