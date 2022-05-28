Путин заявил о готовности наладить экспорт продовольствия в случае отмены санкций
Россия может снизить напряженность на мировом продовольственном рынке, если западные страны отменят санкции, заявил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
«Владимир Путин аргументированно и на основе конкретных данных разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введённых ими антироссийских санкций», — сообщили в пресс-службе Кремля.
Глава государства заявил, что Россия готова искать варианты для беспрепятственного экспорта зерновых, в том числе из черноморских портов Украины. Наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции также позволит снизить напряжённость на мировом продовольственном рынке, однако это «потребует снятия соответствующих санкционных ограничений», сообщил Путин.
Россия готова внести вклад в преодоление продовольственного кризиса при условии снятия санкций, заявил президент на этой неделе во время телефонного разговора с премьером Италии Марио Драги. По его словам, ситуация в сфере продовольственной безопасности усугубилась из-за антироссийских санкций США и Евросоюза. В тот же день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно отвергает обвинения в том, что она мешает вывозу украинского зерна.
Российская сторона уже отвергала обвинения США об ответственности за продовольственный кризис в мире. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов тогда отметил, что вооруженные силы РФ не разрушали гражданскую инфраструктуру и не уничтожали суда с продовольствием, предназначавшимся для экспорта в другие страны.