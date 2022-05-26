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Песков обвинил Запад в претятствиях в вывозе зерна из портов Украины

Ведомости

Обвинения России Западом в блокировке вывоза зерна из черноморских портов Украины беспочвенны, наоборот, причиной являются санкционные решения западных стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы категорически не приемлем эти обвинения и, наоборот, обвиняем страны Запада в том, что они предприняли ряд незаконных действий, которые привели к этой блокаде», — сказал Песков. По его словам, вывозу зерна препятствуют «незаконные» решения властей западных стран, «которые препятствуют фрахту судов, которые препятствуют вывозу зерна, — и так далее и тому подобное».

16 мая The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что генсек ООН Антониу Гутерриш попросил Москву не препятствовать вывозу зерна из черноморских портов Украины в обмен на содействие смягчению санкций против экспорта калийных удобрений из России и Белоруссии. Газета писала, что переговоры ведутся как минимум с Россией и Турцией, причем последняя якобы уже пообещала содействие в управлении вывозящими зерно судами и разминировании акватории Черного моря. В ООН опасаются, что рост цен на зерновые в зависящих от поставок с Украины странах дестабилизирует обстановку.

В российском внешнеполитическом ведомстве также заявили, что Москва не препятствует вывозу зерна с Украины, однако проблемы возникли из-за действий Киева, войска которого заминировали свои морские порты. 

Наконец, 25 мая заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко сообщил, что Россия допускает возможность международных переговоров о вывозе зерна из украинских портов, работа которых прервалась после начала спецоперации. Сейчас ведутся консультации по линии ООН.

Ранее по теме: Москва ведет переговоры с ООН о вывозе зерна с Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных