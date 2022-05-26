Песков обвинил Запад в претятствиях в вывозе зерна из портов Украины
Обвинения России Западом в блокировке вывоза зерна из черноморских портов Украины беспочвенны, наоборот, причиной являются санкционные решения западных стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы категорически не приемлем эти обвинения и, наоборот, обвиняем страны Запада в том, что они предприняли ряд незаконных действий, которые привели к этой блокаде», — сказал Песков. По его словам, вывозу зерна препятствуют «незаконные» решения властей западных стран, «которые препятствуют фрахту судов, которые препятствуют вывозу зерна, — и так далее и тому подобное».
16 мая The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что генсек ООН Антониу Гутерриш попросил Москву не препятствовать вывозу зерна из черноморских портов Украины в обмен на содействие смягчению санкций против экспорта калийных удобрений из России и Белоруссии. Газета писала, что переговоры ведутся как минимум с Россией и Турцией, причем последняя якобы уже пообещала содействие в управлении вывозящими зерно судами и разминировании акватории Черного моря. В ООН опасаются, что рост цен на зерновые в зависящих от поставок с Украины странах дестабилизирует обстановку.
В российском внешнеполитическом ведомстве также заявили, что Москва не препятствует вывозу зерна с Украины, однако проблемы возникли из-за действий Киева, войска которого заминировали свои морские порты.
Наконец, 25 мая заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко сообщил, что Россия допускает возможность международных переговоров о вывозе зерна из украинских портов, работа которых прервалась после начала спецоперации. Сейчас ведутся консультации по линии ООН.