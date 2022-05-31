Россия и Турция проведут переговоры о вывозе украинского зерна

Россия и Турция проведут переговоры о вывозе украинского зернаНо Анкару больше интересует ее военная операция в Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибудет с визитом в Турцию 8 июня, причем в составе его делегации будут и военные. Об этом заявил 31 мая министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу.
Собеседник в МИД России сказал «Ведомостям», что «планируется визит в несколько стран»: «Одна из них – Турция». Детали повестки он уточнять не стал, отметив, что она разнообразна: «Двусторонняя, региональная, международная».
Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам