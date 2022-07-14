Минобороны: централизованная власть на подконтрольных территориях Украины восстановлена
Централизованную муниципальную власть восстановили во всех населенных пунктах Украины, подконтрольных России, сообщило Минобороны.
«Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть, налажены продовольственные поставки. Постепенно оживают рынки, городские службы», — говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).
В министерстве отметили, что российские военные несут боевое патрулирование на подконтрольных территориях и помогают местным жителям. По данным ведомства, военные доставили в Харьковскую область более 100 т гуманитарной помощи мирным жителям, добавили в Минобороны. Каждый месяц в регион от России привозят несколько сотен тонн гуманитарных грузов.
«Грузовики привозят мясные и рыбные консервы, масло, соль, сахар, макароны, другие продукты. Неизменно более трети всех поставок занимает мука. (...) Вместе с продуктами люди получают игрушки и памперсы для самых маленьких. Школьникам выдают канцелярские принадлежности и развивающие книги», — рассказали в Минобороны.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В мае пророссийские власти Херсонской и Запорожской области заявили о планах провести референдумы о присоединении к России.