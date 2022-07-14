Минобороны: централизованная власть на подконтрольных территориях Украины восстановлена

В министерстве отметили, что российские военные несут боевое патрулирование на подконтрольных территориях и помогают местным жителям. По данным ведомства, военные доставили в Харьковскую область более 100 т гуманитарной помощи мирным жителям, добавили в Минобороны. Каждый месяц в регион от России привозят несколько сотен тонн гуманитарных грузов.