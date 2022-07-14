В Кремле заявили о планах продолжить контакты с ЕС по транзиту в Калининград
Россия продолжит вести диалог с Евросоюзом, чтобы решить оставшиеся вопросы по транзиту грузов в Калининградскую область, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Работа и контакты в любом случае будут продолжаться, потому что все равно остается ряд вопросов, ответы на которые предстоит найти в ходе диалога», — ответил Песков на вопрос, намерен ли Кремль добиваться полного решения проблемы с транзитом в Калининград.
Он назвал ситуацию с транзитом в российский эксклав рабочей и кризисной; механизмы работы органов власти по этому вопросу были достаточно скоординированными и отлаженными. Песков подчеркнул, что работу по ситуации с транзитом в Калининград нужно продолжать, она еще не завершена.
Накануне Еврокомиссия опубликовала дополнительные разъяснения для стран-членов ЕС по транзиту товаров в Калининградскую область с остальной территории России. Согласно документу, санкционные товары можно провозить в Калининград железнодорожным транспортом, однако транзит грузовым автомобильным транспортом остается под запретом.
Ранее сегодня губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что рекомендации ЕК сняли 80% объема ограничений по транзиту в регион, однако под санкции попадает до 700 000 т грузов в год. Алиханов заявил, что власти будут добиваться снятия запрета на перевозки грузов автомобилями, а транзит товаров по железной дороге возобновится в ближайшие дни.
18 июня Литва прекратила транзит части грузов в Калининградскую область с остальной части России из-за санкций ЕС. Позднее страна перестала пропускать российские фуры с товарами. По данным властей Калининграда, под ограничения попало около 50% транзита.
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