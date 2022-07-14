В Кремле заявили о планах продолжить контакты с ЕС по транзиту в Калининград

Он назвал ситуацию с транзитом в российский эксклав рабочей и кризисной; механизмы работы органов власти по этому вопросу были достаточно скоординированными и отлаженными. Песков подчеркнул, что работу по ситуации с транзитом в Калининград нужно продолжать, она еще не завершена.