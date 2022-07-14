Газета
Политика

В Кремле заявили о планах продолжить контакты с ЕС по транзиту в Калининград

Ведомости

Россия продолжит вести диалог с Евросоюзом, чтобы решить оставшиеся вопросы по транзиту грузов в Калининградскую область, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Работа и контакты в любом случае будут продолжаться, потому что все равно остается ряд вопросов, ответы на которые предстоит найти в ходе диалога», — ответил Песков на вопрос, намерен ли Кремль добиваться полного решения проблемы с транзитом в Калининград.

Он назвал ситуацию с транзитом в российский эксклав рабочей и кризисной; механизмы работы органов власти по этому вопросу были достаточно скоординированными и отлаженными. Песков подчеркнул, что работу по ситуации с транзитом в Калининград нужно продолжать, она еще не завершена.

Накануне Еврокомиссия опубликовала дополнительные разъяснения для стран-членов ЕС по транзиту товаров в Калининградскую область с остальной территории России. Согласно документу, санкционные товары можно провозить в Калининград железнодорожным транспортом, однако транзит грузовым автомобильным транспортом остается под запретом.

Ранее сегодня губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что рекомендации ЕК сняли 80% объема ограничений по транзиту в регион, однако под санкции попадает до 700 000 т грузов в год. Алиханов заявил, что власти будут добиваться снятия запрета на перевозки грузов автомобилями, а транзит товаров по железной дороге возобновится в ближайшие дни.

18 июня Литва прекратила транзит части грузов в Калининградскую область с остальной части России из-за санкций ЕС. Позднее страна перестала пропускать российские фуры с товарами. По данным властей Калининграда, под ограничения попало около 50% транзита.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных