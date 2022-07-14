Медведев сравнил политику США со «Скотным двором» Оруэлла
Многие американские деятели воспринимают книгу Джорджа Оруэлла «Скотный двор» как руководство к действию, написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
По мнению политика, американское понимание демократии лучше всего выражает лозунг, произнесенный свиньей по кличке Наполеон: «Все животные равны. Но некоторые равнее прочих». «Всем все нельзя. А вот США – все можно. Если кто-то не согласен, он будет лишен пайка, задавлен или отправлен на скотобойню», — написал он.
Медведев указал на то, что США пытаются присвоить себе право «верховного арбитра международной морали и законности». Они пытаются указывать всему миру, что «хорошо и что плохо», какая демократия «полезна», а какая «не годится», добавляет политик.
«Почему? А потому что именно они – США – и есть светоч демократии. Именно они лучшие, они исключительные. И об этом почти с нацистским восторгом говорит большая часть американской элиты и их британские прихвостни», — заключил Медведев.
«Скотный двор» — изданная в 1945 г. сатирическая повесть-притча Джорджа Оруэлла. В ней изображена эволюция общества животных, изгнавших со скотного двора его предыдущего владельца, жестокого мистера Джонса, от безграничной свободы к диктатуре свиньи по кличке Наполеон. По мнению некоторых критиков, представляет собой аллегорию на революцию 1917 г. в России и сатиру на советскую власть.
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