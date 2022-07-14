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Медведев сравнил политику США со «Скотным двором» Оруэлла

Ведомости

Многие американские деятели воспринимают книгу Джорджа Оруэлла «Скотный двор» как руководство к действию, написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По мнению политика, американское понимание демократии лучше всего выражает лозунг, произнесенный свиньей по кличке Наполеон: «Все животные равны. Но некоторые равнее прочих». «Всем все нельзя. А вот США – все можно. Если кто-то не согласен, он будет лишен пайка, задавлен или отправлен на скотобойню», — написал он.

Медведев указал на то, что США пытаются присвоить себе право «верховного арбитра международной морали и законности». Они пытаются указывать всему миру, что «хорошо и что плохо», какая демократия «полезна», а какая «не годится», добавляет политик.

«Почему? А потому что именно они – США – и есть светоч демократии. Именно они лучшие, они исключительные. И об этом почти с нацистским восторгом говорит большая часть американской элиты и их британские прихвостни», — заключил Медведев.

«Скотный двор» — изданная в 1945 г. сатирическая повесть-притча Джорджа Оруэлла. В ней изображена эволюция общества животных, изгнавших со скотного двора его предыдущего владельца, жестокого мистера Джонса, от безграничной свободы к диктатуре свиньи по кличке Наполеон. По мнению некоторых критиков, представляет собой аллегорию на революцию 1917 г. в России и сатиру на советскую власть.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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