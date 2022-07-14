Медведев сравнил политику США со «Скотным двором» Оруэлла

По мнению политика, американское понимание демократии лучше всего выражает лозунг, произнесенный свиньей по кличке Наполеон: «Все животные равны. Но некоторые равнее прочих». «Всем все нельзя. А вот США – все можно. Если кто-то не согласен, он будет лишен пайка, задавлен или отправлен на скотобойню», — написал он.