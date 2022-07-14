МИД КНР высмеял взгляд западных СМИ на мировое сообщество
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опубликовал два изображения карты мира, чтобы показать разницу в отношении к международному сообществу у мира и у западных СМИ. Дипломат опубликовал свои иллюстрации в Twitter.
На первом изображении все страны окрашены в красный цвет. Подпись к картинке — «международное сообщество». На втором изображении красным выделены США, Канада, ряд европейских стран, а также Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония. Подпись к картинке — «международное сообщество, согласно ведущим западным СМИ». В своем посте Чжао задает вопрос «что значит мировое сообщество?».
В начале июля Чжао высмеял заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об оборонительном характере альянса. «НАТО — оборонительный альянс? Шутка века», — написал дипломат в Twitter, прикрепив ко своему посту фотографии с последствиями действий альянса в Югославии, Афганистане, Ираке и Ливии. Помимо этого он назвал бомбы символом «оборонного блока».
Китай также неоднократно критиковал США за введение санкций против России из-за военной операции на Украине. По словам официального представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна, американские санкции не помогут урегулировать проблему в сфере безопасности, но они могут крайне негативно отразиться на потребителях. Дальнейшая эскалация приведет к серьезному кризису в мировой торговле и экономике, финансах, энергетике, цепочках поставок продовольствия, промышленности и т. д., отметили в министерстве.
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