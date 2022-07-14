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МИД КНР высмеял взгляд западных СМИ на мировое сообщество

Ведомости

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опубликовал два изображения карты мира, чтобы показать разницу в отношении к международному сообществу у мира и у западных СМИ. Дипломат опубликовал свои иллюстрации в Twitter. 

На первом изображении все страны окрашены в красный цвет. Подпись к картинке — «международное сообщество». На втором изображении красным выделены США, Канада, ряд европейских стран, а также Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония. Подпись к картинке — «международное сообщество, согласно ведущим западным СМИ». В своем посте Чжао задает вопрос «что значит мировое сообщество?». 

В начале июля Чжао высмеял заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об оборонительном характере альянса. «НАТО — оборонительный альянс? Шутка века», — написал дипломат в Twitter, прикрепив ко своему посту фотографии с последствиями действий альянса в Югославии, Афганистане, Ираке и Ливии. Помимо этого он назвал бомбы символом «оборонного блока».

Китай также неоднократно критиковал США за введение санкций против России из-за военной операции на Украине. По словам официального представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна, американские санкции не помогут урегулировать проблему в сфере безопасности, но они могут крайне негативно отразиться на потребителях. Дальнейшая эскалация приведет к серьезному кризису в мировой торговле и экономике, финансах, энергетике, цепочках поставок продовольствия, промышленности и т. д., отметили в министерстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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