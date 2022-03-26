Боррель заявил о рисках в связи с возможным появлением союза Китая и России
Европа опасается появления на фоне западных санкций союза Китая и России, такая ситуация может привести к дисбалансу, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Мы нуждаемся в ребалансе и большем соблюдении права на международной арене. Если мы толкнем Россию к Китаю, то таким образом можем создать глобальный Юго-Восток и Северо-Запад, что может привести к невероятному дисбалансу», — сказал Боррель во время международной конференции «Доха форум» в Катаре (цитата по «РИА Новости»).
Боррель также подчеркнул, что ЕС поддерживает Украину «без нагнетатия эскалации» и не желает конфликта большего масштаба. «Но в то же время мы хотим надавить на Россию со всей силой для того, чтобы она заплатила цену», — сказал верховный представитель ЕС (цитата по ТАСС).
Власти Китая, вероятно, усиливают поддержку России на фоне спецоперации на Украине после разговора президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщало издание Politico. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь говорил, что попытки властей США оказать давление на Китай по вопросу антироссийских санкций безответственны и бесполезны.
Российские и китайские официальные опровергли информацию о том, что Россия запросила у Китая военную помощь для проведения операции на Украине. Публикации об этом появились ранее в ряде американских СМИ. Кроме того, Минобороны КНР назвало ложными заявления официальных лиц США о том, что Россия заранее уведомила Китай о готовящейся специальной военной операции.