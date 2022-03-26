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Боррель заявил о рисках в связи с возможным появлением союза Китая и России

Ведомости

Европа опасается появления на фоне западных санкций союза Китая и России, такая ситуация может привести к дисбалансу, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы нуждаемся в ребалансе и большем соблюдении права на международной арене. Если мы толкнем Россию к Китаю, то таким образом можем создать глобальный Юго-Восток и Северо-Запад, что может привести к невероятному дисбалансу», — сказал Боррель во время международной конференции «Доха форум» в Катаре (цитата по «РИА Новости»).

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Боррель также подчеркнул, что ЕС поддерживает Украину «без нагнетатия эскалации» и не желает конфликта большего масштаба. «Но в то же время мы хотим надавить на Россию со всей силой для того, чтобы она заплатила цену», — сказал верховный представитель ЕС (цитата по ТАСС).

Власти Китая, вероятно, усиливают поддержку России на фоне спецоперации на Украине после разговора президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщало издание Politico. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь говорил, что попытки властей США оказать давление на Китай по вопросу антироссийских санкций безответственны и бесполезны.

Российские и китайские официальные опровергли информацию о том, что Россия запросила у Китая военную помощь для проведения операции на Украине. Публикации об этом появились ранее в ряде американских СМИ. Кроме того, Минобороны КНР назвало ложными заявления официальных лиц США о том, что Россия заранее уведомила Китай о готовящейся специальной военной операции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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