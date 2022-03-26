Боррель заявил о рисках в связи с возможным появлением союза Китая и России

Боррель также подчеркнул, что ЕС поддерживает Украину «без нагнетатия эскалации» и не желает конфликта большего масштаба. «Но в то же время мы хотим надавить на Россию со всей силой для того, чтобы она заплатила цену», — сказал верховный представитель ЕС (цитата по ТАСС).