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Минобороны КНР: Россия не уведомляла Китай о готовящейся спецоперации

Ведомости

Заявления официальных лиц США о том, что Россия заранее уведомила Китай о готовящейся специальной военной операции на Украине, являются ложью, заявил официальный представитель Минобороны КНР, старший полковник У Цянь.

«Заявления о том, что Китай якобы заранее был в курсе, выразил молчаливое согласие и потворствовал этому, являются ложью, смысл которой заключался в том, чтобы переложить ответственность и очернить КНР», — цитирует У Цяня пресс-служба ведомства.

Помимо этого он заявил, что китайская сторона не предоставляет военную помощь России. «Действия Китая отчетливо контрастируют с методикой США - искусственно создать кризис, переложить ответственность за это и извлечь из него выгоду», — отметил У Цянь.

Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь осудил планы по исключению России из G20, о которых упоминал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. «G20 — это главный форум международного экономического сотрудничества, и Россия является его важным членом. Ни один член "Большой двадцатки" не имеет права лишать членства другую страну», — подчеркнул представитель ведомства.

Китай также критиковал США за введение санкций против России из-за военной операции на Украине. По словам официального представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна, американские санкции не помогут урегулировать проблему в сфере безопасности, а кроме этого могут и крайне негативно отразиться на потребителях. Дальнейшая эскалация приведет к серьезному кризису в мировой торговле и экономике, финансах, энергетике, цепочках поставок продовольствия, промышленности и т. д., отметили в министерстве.

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

Ранее по теме: МИД Китая прокомментировал планы исключить Россию из G20

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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