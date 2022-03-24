Минобороны КНР: Россия не уведомляла Китай о готовящейся спецоперации
Заявления официальных лиц США о том, что Россия заранее уведомила Китай о готовящейся специальной военной операции на Украине, являются ложью, заявил официальный представитель Минобороны КНР, старший полковник У Цянь.
«Заявления о том, что Китай якобы заранее был в курсе, выразил молчаливое согласие и потворствовал этому, являются ложью, смысл которой заключался в том, чтобы переложить ответственность и очернить КНР», — цитирует У Цяня пресс-служба ведомства.
Помимо этого он заявил, что китайская сторона не предоставляет военную помощь России. «Действия Китая отчетливо контрастируют с методикой США - искусственно создать кризис, переложить ответственность за это и извлечь из него выгоду», — отметил У Цянь.
Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь осудил планы по исключению России из G20, о которых упоминал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. «G20 — это главный форум международного экономического сотрудничества, и Россия является его важным членом. Ни один член "Большой двадцатки" не имеет права лишать членства другую страну», — подчеркнул представитель ведомства.
Китай также критиковал США за введение санкций против России из-за военной операции на Украине. По словам официального представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна, американские санкции не помогут урегулировать проблему в сфере безопасности, а кроме этого могут и крайне негативно отразиться на потребителях. Дальнейшая эскалация приведет к серьезному кризису в мировой торговле и экономике, финансах, энергетике, цепочках поставок продовольствия, промышленности и т. д., отметили в министерстве.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.