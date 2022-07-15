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Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС

Ведомости

Белоруссия официально подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. Его слова приводятся в Telegram-канале международной организации. 

«Заявку на вступление в ШОС в качестве государства-члена подала Республика Беларусь», — говорится в сообщении. Генсек организации также заявил, что завершается процесс предоставления Ирану статуса государства-члена ШОС.

Сообщения о желании Белоруссии вступить в ШОС появились еще в середине июня. По словам спецпредставителя президента России в ШОС Бахтиера Хакимова, Белоруссия обратилась к руководству ШОС с просьбой об ускоренном включении страны в состав организации, писал ТАСС.

Белоруссия имеет в ШОС статус страны-наблюдателя. Такой же статус в организации у Афганистана, Ирана и Монголии. Членами ШОС являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. А странами-партнерами выступают Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных