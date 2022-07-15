Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС

Сообщения о желании Белоруссии вступить в ШОС появились еще в середине июня. По словам спецпредставителя президента России в ШОС Бахтиера Хакимова, Белоруссия обратилась к руководству ШОС с просьбой об ускоренном включении страны в состав организации, писал ТАСС.