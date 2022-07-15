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Reuters узнал о планах ЕС смягчить ограничения против России из-за экспорта

Ведомости

Еврокомиссия планирует 15 июля принять седьмой пакет санкций в отношении России, в котором будут скорректированы уже введенные санкции, чтобы не препятствовать экспорту продовольствия, сообщил Reuters со ссылкой на анонимных чиновников.

По словам собеседников агентства, ЕК внесет изменения в действующие санкции, чтобы они не ударили по экспорту продовольствия и зерна из России. Один из источников отметил, что изменения ограничений должны гарантировать, что правила не будут неверно истолкованы трейдерами. По его словам, Еврокомиссия внесет изменения в запрет на доступ российских судов в порты ЕС.

Также в седьмой пакет санкций войдет запрет на импорт золота из России, в том числе через третьи страны. Евросоюз введет новые ограничения на импорт товаров, которые можно использовать в военных целях, в том числе химикатов и оборудования. По словам собеседников издания, ЕС планирует расширить список людей и организаций, которым запретят въезд в союз и активы которых заморозят.

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21 июня постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил в интервью «Известиям», что говорить о введении седьмого пакета санкций преждевременно. Он отметил, что ситуация в Евросоюзе достаточно серьезная: инфляция достигла 8,1%, чего не было с момента создания зоны евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных