Reuters узнал о планах ЕС смягчить ограничения против России из-за экспорта
Еврокомиссия планирует 15 июля принять седьмой пакет санкций в отношении России, в котором будут скорректированы уже введенные санкции, чтобы не препятствовать экспорту продовольствия, сообщил Reuters со ссылкой на анонимных чиновников.
По словам собеседников агентства, ЕК внесет изменения в действующие санкции, чтобы они не ударили по экспорту продовольствия и зерна из России. Один из источников отметил, что изменения ограничений должны гарантировать, что правила не будут неверно истолкованы трейдерами. По его словам, Еврокомиссия внесет изменения в запрет на доступ российских судов в порты ЕС.
Также в седьмой пакет санкций войдет запрет на импорт золота из России, в том числе через третьи страны. Евросоюз введет новые ограничения на импорт товаров, которые можно использовать в военных целях, в том числе химикатов и оборудования. По словам собеседников издания, ЕС планирует расширить список людей и организаций, которым запретят въезд в союз и активы которых заморозят.
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21 июня постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил в интервью «Известиям», что говорить о введении седьмого пакета санкций преждевременно. Он отметил, что ситуация в Евросоюзе достаточно серьезная: инфляция достигла 8,1%, чего не было с момента создания зоны евро.