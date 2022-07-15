Reuters узнал о планах ЕС смягчить ограничения против России из-за экспорта

Также в седьмой пакет санкций войдет запрет на импорт золота из России, в том числе через третьи страны. Евросоюз введет новые ограничения на импорт товаров, которые можно использовать в военных целях, в том числе химикатов и оборудования. По словам собеседников издания, ЕС планирует расширить список людей и организаций, которым запретят въезд в союз и активы которых заморозят.