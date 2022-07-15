Минобороны России раскрыло детали удара по Дому офицеров в Виннице

Винница находится в центральной части Украины, приблизительно в 200 км к юго-западу от Киева. 14 июля Киев сообщил о взрывах в центре города. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о погибших и пострадавших. Затем главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян сообщила со ссылкой на Минобороны России, что войска нанесли удар по Дому офицеров в Виннице, где «располагался временный пункт размещения украинских националистов».