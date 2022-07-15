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Минобороны России раскрыло детали удара по Дому офицеров в Виннице

Ведомости

Российские военные 13 июля нанесли удар по Дому офицеров в Виннице, в котором в это время проходило совещание представителей воздушных сил Украины с иностранными поставщиками оружия, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолётов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены», — рассказали в министерстве.

Винница находится в центральной части Украины, приблизительно в 200 км к юго-западу от Киева. 14 июля Киев сообщил о взрывах в центре города. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о погибших и пострадавших. Затем главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян сообщила со ссылкой на Минобороны России, что войска нанесли удар по Дому офицеров в Виннице, где «располагался временный пункт размещения украинских националистов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных