Минобороны России раскрыло детали удара по Дому офицеров в Виннице
Российские военные 13 июля нанесли удар по Дому офицеров в Виннице, в котором в это время проходило совещание представителей воздушных сил Украины с иностранными поставщиками оружия, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолётов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены», — рассказали в министерстве.
Винница находится в центральной части Украины, приблизительно в 200 км к юго-западу от Киева. 14 июля Киев сообщил о взрывах в центре города. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о погибших и пострадавших. Затем главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян сообщила со ссылкой на Минобороны России, что войска нанесли удар по Дому офицеров в Виннице, где «располагался временный пункт размещения украинских националистов».
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