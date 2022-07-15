CAS отклонил апелляцию России на решение об отстранении от международных соревнований

Многие спортивные федерации России уже обратились в суд, чтобы оспорить решения об отстранении российских сборных от турниров, однако пока ни одна апелляция не была удовлетворена. В частности, в начале июля в CAS с просьбой оспорить решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) об отклонении апелляции на недопуск России к участию в международных соревнованиях обратилась Федерация хоккея России (ФХР). 28 апреля ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных турнирах не неопределенный срок. Команды не смогли сыграть как на юниорском, так и на взрослом чемпионатах мира. Кроме того, Россия потеряла право проведения молодежного ЧМ-2023, запланированного в Новосибирске и Омске, а также взрослого ЧМ-2023, который должен был состояться в Санкт-Петербурге. Впоследствии федерации хоккея России и Белоруссии подали апелляции на эти решения в дисциплинарный комитет ИИХФ.