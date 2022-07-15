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CAS отклонил апелляцию России на решение об отстранении от международных соревнований

Ведомости

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оставил в силе решение Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), отклонив апелляцию Российского футбольного союза (РФС), который пытался опротестовать решение об отстранении от международных соревнований, сообщает суд.  

Также CAS отклонил апелляции ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и «Сочи» на решение УЕФА отстранить клубы от участия в еврокубках, . 

В марте УЕФА и ФИФА вынесли совместный вердикт об отстранении России от международных соревнований. В результате национальная сборная не участвовала в матчах за выход на ЧМ-2022 в Катаре, а московский «Спартак» не смог сыграть в 1/8 финала Лиги Европы. 

Все вердикты УЕФА и ФИФА были оспорены российской стороной в CAS в Лозанне. При этом CAS отказался рассматривать апелляцию РФС в ускоренном порядке и не стал отменять действие вердикта ФИФА и УЕФА на время рассмотрения дела, из-за чего сборная России не смогла вернуть себе место в стыковых матчах и не будет участвовать в чемпионате мира.

Многие спортивные федерации России уже обратились в суд, чтобы оспорить решения об отстранении российских сборных от турниров, однако пока ни одна апелляция не была удовлетворена. В частности, в начале июля в CAS с просьбой оспорить решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) об отклонении апелляции на недопуск России к участию в международных соревнованиях обратилась Федерация хоккея России (ФХР). 28 апреля ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных турнирах не неопределенный срок. Команды не смогли сыграть как на юниорском, так и на взрослом чемпионатах мира. Кроме того, Россия потеряла право проведения молодежного ЧМ-2023, запланированного в Новосибирске и Омске, а также взрослого ЧМ-2023, который должен был состояться в Санкт-Петербурге. Впоследствии федерации хоккея России и Белоруссии подали апелляции на эти решения в дисциплинарный комитет ИИХФ.

В ряде индивидуальных соревнований по теннису, боксу, дзюдо и MMA российские спортсмены продолжают выступления в нейтральном статусе. В бобслее и скелетоне россиян и белорусов могут допустить до соревнований в ближайшее время.

Ранее по теме: РФС отказали в переносе стыковых матчей отбора к ЧМ-2022 с участием сборной России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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