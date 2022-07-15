CAS отклонил апелляцию России на решение об отстранении от международных соревнований
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оставил в силе решение Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), отклонив апелляцию Российского футбольного союза (РФС), который пытался опротестовать решение об отстранении от международных соревнований, сообщает суд.
Также CAS отклонил апелляции ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и «Сочи» на решение УЕФА отстранить клубы от участия в еврокубках, .
В марте УЕФА и ФИФА вынесли совместный вердикт об отстранении России от международных соревнований. В результате национальная сборная не участвовала в матчах за выход на ЧМ-2022 в Катаре, а московский «Спартак» не смог сыграть в 1/8 финала Лиги Европы.
Все вердикты УЕФА и ФИФА были оспорены российской стороной в CAS в Лозанне. При этом CAS отказался рассматривать апелляцию РФС в ускоренном порядке и не стал отменять действие вердикта ФИФА и УЕФА на время рассмотрения дела, из-за чего сборная России не смогла вернуть себе место в стыковых матчах и не будет участвовать в чемпионате мира.
Многие спортивные федерации России уже обратились в суд, чтобы оспорить решения об отстранении российских сборных от турниров, однако пока ни одна апелляция не была удовлетворена. В частности, в начале июля в CAS с просьбой оспорить решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) об отклонении апелляции на недопуск России к участию в международных соревнованиях обратилась Федерация хоккея России (ФХР). 28 апреля ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных турнирах не неопределенный срок. Команды не смогли сыграть как на юниорском, так и на взрослом чемпионатах мира. Кроме того, Россия потеряла право проведения молодежного ЧМ-2023, запланированного в Новосибирске и Омске, а также взрослого ЧМ-2023, который должен был состояться в Санкт-Петербурге. Впоследствии федерации хоккея России и Белоруссии подали апелляции на эти решения в дисциплинарный комитет ИИХФ.
В ряде индивидуальных соревнований по теннису, боксу, дзюдо и MMA российские спортсмены продолжают выступления в нейтральном статусе. В бобслее и скелетоне россиян и белорусов могут допустить до соревнований в ближайшее время.
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