РФС отказали в переносе стыковых матчей отбора к ЧМ-2022 с участием сборной России
Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал Российскому футбольному союзу (РФС) в переносе стыковых матчей за выход в финальную часть чемпионата мира - 2022 с участием сборной России, сообщила служба коммуникаций РФС.
«21 марта Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение отказать в удовлетворении ходатайства РФС о принятии обеспечительных мер в виде переноса стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира в Катаре на более поздний срок. Таким образом, CAS отказал в удовлетворении всех ходатайств, заявлявшихся РФС», — приводит сообщение «Интерфакс».
Отмечается, что рассмотрение исков РФС к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по существу продолжится в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS.
В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубные команды и сборные от международных соревнований из-за спецоперации на Украине. Сборные Польши, Чехии и Швеции выразили нежелание играть с российскими футболистами в плей-офф отбора к чемпионату мира - 2022. Сборная России должна была играть в стыковом матче против Польши 24 марта, победитель игры должен был встретиться с победителем пары Швеция — Чехия 29 марта. В результате российская сборная лишилась шанса побороться за путевку на ЧМ, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.
7 марта РФС подал апелляции на эти решения в CAS. РФС просил отсрочить исполнение запретов до рассмотрения итоговой апелляции. 18 марта арбитражный суд оставил в силе запрет ФИФА на участие российских команд в турнирах под своей эгидой.