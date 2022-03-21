РФС отказали в переносе стыковых матчей отбора к ЧМ-2022 с участием сборной России

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубные команды и сборные от международных соревнований из-за спецоперации на Украине. Сборные Польши, Чехии и Швеции выразили нежелание играть с российскими футболистами в плей-офф отбора к чемпионату мира - 2022. Сборная России должна была играть в стыковом матче против Польши 24 марта, победитель игры должен был встретиться с победителем пары Швеция — Чехия 29 марта. В результате российская сборная лишилась шанса побороться за путевку на ЧМ, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.