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РФС отказали в переносе стыковых матчей отбора к ЧМ-2022 с участием сборной России

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Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал Российскому футбольному союзу (РФС) в переносе стыковых матчей за выход в финальную часть чемпионата мира - 2022 с участием сборной России, сообщила служба коммуникаций РФС.

«21 марта Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение отказать в удовлетворении ходатайства РФС о принятии обеспечительных мер в виде переноса стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира в Катаре на более поздний срок. Таким образом, CAS отказал в удовлетворении всех ходатайств, заявлявшихся РФС», — приводит сообщение «Интерфакс».

Отмечается, что рассмотрение исков РФС к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по существу продолжится в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS.

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубные команды и сборные от международных соревнований из-за спецоперации на Украине. Сборные Польши, Чехии и Швеции выразили нежелание играть с российскими футболистами в плей-офф отбора к чемпионату мира - 2022. Сборная России должна была играть в стыковом матче против Польши 24 марта, победитель игры должен был встретиться с победителем пары Швеция — Чехия 29 марта. В результате российская сборная лишилась шанса побороться за путевку на ЧМ, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

7 марта РФС подал апелляции на эти решения в CAS. РФС просил отсрочить исполнение запретов до рассмотрения итоговой апелляции. 18 марта арбитражный суд оставил в силе запрет ФИФА на участие российских команд в турнирах под своей эгидой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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