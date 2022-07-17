Президент Украины Зеленский отстранил от должности главу СБУ и генпрокурора страны
Президент Украины Владимир Зеленский уволил генпрокурора Ирину Венедиктову. Она занимала должность с марта 2020 г. И.о. руководителя надзорного ведомства страны назначен Алексей Симоненко.
Кроме того, Зеленский отстранил от должности главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, работавшего на этом посту с августа 2019 г. Соответствующие указы Зеленского опубликованы на сайте офиса президента, сообщает ТАСС.
Днем 17 июля Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании сотрудника СБУ, который прежде возглавлял одно из региональных подразделений спецслужбы.
Его подозревают в госизмене, передавало агентство «РИА Новости»: в частности, сотрудника СБУ обвиняют в работе на спецслужбы РФ. До марта 2022 г. данный сотрудник СБУ возглавлял одно из региональных управлений службы, – говорится в сообщении ГБР, которое цитирует «РИА Новости». Связаны ли кадровые решения и арест, пока не сообщается.
Накануне, 16 июля, агентство ТАСС со ссылкой на украинские СМИ сообщило о задержании украинскими силовиками экс-главы СБУ по Крыму Олега Кулинича. Задержание проводилось с участием ГБР.
ТАСС отмечал, что Кулинич возглавлял управление СБУ до марта 2022 г. На момент задержания он продолжал работать в украинской спецслужбе помощником Баканова, передавало утром 17 июля агентство РБК-Украина со ссылкой на свои источники.