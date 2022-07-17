Президент Украины Зеленский отстранил от должности главу СБУ и генпрокурора страны

Его подозревают в госизмене, передавало агентство «РИА Новости»: в частности, сотрудника СБУ обвиняют в работе на спецслужбы РФ. До марта 2022 г. данный сотрудник СБУ возглавлял одно из региональных управлений службы, – говорится в сообщении ГБР, которое цитирует «РИА Новости». Связаны ли кадровые решения и арест, пока не сообщается.