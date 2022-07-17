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Президент Украины Зеленский отстранил от должности главу СБУ и генпрокурора страны

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский уволил генпрокурора Ирину Венедиктову. Она занимала должность с марта 2020 г. И.о. руководителя надзорного ведомства страны назначен Алексей Симоненко.

Кроме того, Зеленский отстранил от должности главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, работавшего на этом посту с августа 2019 г. Соответствующие указы Зеленского опубликованы на сайте офиса президента, сообщает ТАСС.

Днем 17 июля Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании сотрудника СБУ, который прежде возглавлял одно из региональных подразделений спецслужбы.

Его подозревают в госизмене, передавало агентство «РИА Новости»: в частности, сотрудника СБУ обвиняют в работе на спецслужбы РФ. До марта 2022 г. данный сотрудник СБУ возглавлял одно из региональных управлений службы, – говорится в сообщении ГБР, которое цитирует «РИА Новости». Связаны ли кадровые решения и арест, пока не сообщается. 

Накануне, 16 июля, агентство ТАСС со ссылкой на украинские СМИ сообщило о задержании украинскими силовиками экс-главы СБУ по Крыму Олега Кулинича. Задержание проводилось с участием ГБР.

ТАСС отмечал, что Кулинич возглавлял управление СБУ до марта 2022 г. На момент задержания он продолжал работать в украинской спецслужбе помощником Баканова, передавало утром 17 июля агентство РБК-Украина со ссылкой на свои источники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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