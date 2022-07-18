Боррель выразил надежду на соглашение РФ и Украины по вывозу зерна на этой неделе
Объем вывоза зерна с Украины через Болгарию и Румынию недостаточен, поэтому Евросоюз надеется, что Россия и Украина достигнут соглашения по вывозу зерна морем на этой неделе, заявил 18 июля глава внешнедипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.
«Мы делаем, что можем, для вывоза зерна по линиям солидарности через Болгарию и Румынию, но этого недостаточно, поэтому я надеюсь на соглашение на этой неделе по деблокированию Одессы и других украинских портов <…> Жизни тысяч, нет, десятков тысяч людей зависят от этого. Речь не идет о дипломатических выигрышах, это вопрос жизни и смерти», — подчеркнул Боррель (цитата по ТАСС).
13 июля в Стамбуле прошли переговоры по вывозу украинского зерна с участием представителей России, Украины, Турции и ООН. По итогам встречи министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что стороны договорились открыть в Стамбуле координационный центр по вывозу зерна. На этой неделе должна состояться еще одна встреча, в результате которой может быть подписан итоговый документ. 15 июля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что участники встречи в основном поддержали предложения России и что ближайшее время работа над итоговым документом «Черноморская инициатива» будет закончена.
Общий объем зерна, которое не вывозится с Украны, неясен. 13 мая глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в украинских портах, в первую очередь в Одессе, заблокировано 25 млн т зерна. 11 мая президент США Джо Байден назвал цифру в 20 млн т. Запад допускает, что из-за этого в мире может начаться продовольственный кризис. Представители западных стран не раз обвиняли Россию в попытках заблокировать вывоз зерна с территории Украины. Москва отрицает обвинения.
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