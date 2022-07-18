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Песков назвал санкции платой России и Ирана за суверенитет

Ведомости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью гостелерадио Ирана заявил, что Россия и Иран привыкли жить под санкциями. По его словам, это та цена, которую страны платят за суверенитет. Отрывок из интервью был показан в понедельник в эфире телеканала «Россия 24».

«Но, наверное, это та цена, которую и наша страна, и Иран платят за свою независимость и за свой суверенитет. У нас в России есть пословица: говорят, что все, что нас не убивает, делает нас лишь крепче», — цитирует Пескова ТАСС. Он добавил, что, как и Тегеран, Москва привыкла к санкциям еще со времен СССР, а их количество с советских времен «измеряется, наверное, тысячами».

Дмитрий Песков дал интервью гостелерадио Ирана в преддверии визита президента России Владимира Путина в Тегеран. Представитель Кремля отметил, что за то время, что Иран существует под санкциями, страна смогла хорошо адаптироваться, чтобы развиваться и повышать благосостояние жителей страны. Песков подчеркнул, что введенные ограничения являются «абсолютно незаконными с точки зрения международного права».

Путин 19 июля отправится с визитом в Тегеран, где встретится с лидерами Ирана и Турции Эбрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Состоится встреча глав государств гарантов астанинского процесса, как известно, процесса по содействую сирийскому урегулированию. Помимо трехсторонней встречи, естественно, состоятся и двусторонние», — рассказал Песков.

После начала спецоперации России на Украине Евросоюз ввел против России шесть пакетов санкций, которые затронули поставки нефти, финансовые операции, активы Центробанка, а также политиков и предпринимателей, в отношении которых были введены персональные ограничения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных