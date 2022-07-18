Песков назвал санкции платой России и Ирана за суверенитет

«Но, наверное, это та цена, которую и наша страна, и Иран платят за свою независимость и за свой суверенитет. У нас в России есть пословица: говорят, что все, что нас не убивает, делает нас лишь крепче», — цитирует Пескова ТАСС. Он добавил, что, как и Тегеран, Москва привыкла к санкциям еще со времен СССР, а их количество с советских времен «измеряется, наверное, тысячами».