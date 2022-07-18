Минобороны сообщило об ударах по пунктам дислокации наемников ВСУ в ДНР
Российские военные поразили пункт временной дислокации наемников «иностранного легиона» в ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны в своем Telegram-канале.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Константиновка (ДНР) поражен пункт временной дислокации наемников так называемого украинского «иностранного легиона», — говорится в сообщении. По информации ведомства, уничтожено до 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей.
Помимо этого российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Песчаное, Червоный Оскол, Липцы Харьковской области, Корсунь Донецкой народной республики и Новокаменка Херсонской области.
12 июля официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков рассказал, что число иностранных наемников на Украине за последние три недели снизилось с 3221 до 2741 человека. За этот период 151 наемник приехал на Украину, 240 покинули страну, а 391 человек был убит. Больше всего было уничтожено наемников из Польши — 166; также были убиты наемники из Грузии — 50, Великобритании — 23, Румынии — 21, Канады — 15.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.
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