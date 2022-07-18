Минобороны сообщило об ударах по пунктам дислокации наемников ВСУ в ДНР

12 июля официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков рассказал, что число иностранных наемников на Украине за последние три недели снизилось с 3221 до 2741 человека. За этот период 151 наемник приехал на Украину, 240 покинули страну, а 391 человек был убит. Больше всего было уничтожено наемников из Польши — 166; также были убиты наемники из Грузии — 50, Великобритании — 23, Румынии — 21, Канады — 15.