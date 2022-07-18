В Великобритании снимут документальный сериал о Борисе Джонсоне

Картина получит название «Борис» и расскажет как о политической карьере Джонсона, так и о его детстве, школьных годах и студенчестве. Документальный сериал будет состоять из четырех часовых эпизодов. По словам авторов проекта, лента «раскроет его истинную личность». В частности, создатели расскажут о том, как еще в Итонском колледже Борис Джонсон победил бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона на выборах на роль школьного президента и о кампании Джонсона на студенческих выборах в Оксфорде. Также сериал охватит его политическую деятельность: от поста мэра Лондона до кресла премьер-министра Великобритании.