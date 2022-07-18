Газета
Политика

В Великобритании снимут документальный сериал о Борисе Джонсоне

Ведомости

Телеканал Channel 4 разрабатывает сериал о британском премьер-министре Борисе Джонсоне, который 7 июля объявил о решении уйти в отставку. Об этом сообщает издание Variety. 

Картина получит название «Борис» и расскажет как о политической карьере Джонсона, так и о его детстве, школьных годах и студенчестве. Документальный сериал будет состоять из четырех часовых эпизодов. По словам авторов проекта, лента «раскроет его истинную личность». В частности, создатели расскажут о том, как еще в Итонском колледже Борис Джонсон победил бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона на выборах на роль школьного президента и о кампании Джонсона на студенческих выборах в Оксфорде. Также сериал охватит его политическую деятельность: от поста мэра Лондона до кресла премьер-министра Великобритании.

Отмечается, что картина будет основана на редких архивных материалах и интервью с теми, «кто хорошо знает Джонсона и на протяжении многих лет был как его другом, так и врагом». Дата выхода сериала не уточняется.

«Как бы ни закончилась история политической карьеры Бориса Джонсона, он сделал больше для изменения Великобритании и характера политики нашей страны, чем любой другой современный политический деятель. Этот знаковый сериал попытается ответить на вопрос, что сформировало мальчика, который хотел стать королем мира, и как он поверил, что может избежать законов политической гравитации», — рассказал о задумке проекта Ян Кац, директор по контенту телеканала Channel 4. 

7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти в отставку, а также покинуть пост лидера Консервативной партии. Уточнялось, что он продолжит исполнять обязанности до выборов нового лидера консерваторов. Позже стало известно, что имя нового премьер-министра Великобритании будет названо 5 сентября. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных