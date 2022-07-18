В Великобритании снимут документальный сериал о Борисе Джонсоне
Телеканал Channel 4 разрабатывает сериал о британском премьер-министре Борисе Джонсоне, который 7 июля объявил о решении уйти в отставку. Об этом сообщает издание Variety.
Картина получит название «Борис» и расскажет как о политической карьере Джонсона, так и о его детстве, школьных годах и студенчестве. Документальный сериал будет состоять из четырех часовых эпизодов. По словам авторов проекта, лента «раскроет его истинную личность». В частности, создатели расскажут о том, как еще в Итонском колледже Борис Джонсон победил бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона на выборах на роль школьного президента и о кампании Джонсона на студенческих выборах в Оксфорде. Также сериал охватит его политическую деятельность: от поста мэра Лондона до кресла премьер-министра Великобритании.
Отмечается, что картина будет основана на редких архивных материалах и интервью с теми, «кто хорошо знает Джонсона и на протяжении многих лет был как его другом, так и врагом». Дата выхода сериала не уточняется.
«Как бы ни закончилась история политической карьеры Бориса Джонсона, он сделал больше для изменения Великобритании и характера политики нашей страны, чем любой другой современный политический деятель. Этот знаковый сериал попытается ответить на вопрос, что сформировало мальчика, который хотел стать королем мира, и как он поверил, что может избежать законов политической гравитации», — рассказал о задумке проекта Ян Кац, директор по контенту телеканала Channel 4.
7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти в отставку, а также покинуть пост лидера Консервативной партии. Уточнялось, что он продолжит исполнять обязанности до выборов нового лидера консерваторов. Позже стало известно, что имя нового премьер-министра Великобритании будет названо 5 сентября.
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