Минспорт предложил создать футбольную лигу с клубами из дружественных республик
Министерство спорта предложило создать единую футбольную лигу для команд дружественных республик, заявил заместитель главы ведомства Одес Байсултанов.
«В состав участников турнира войдут Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Херсон, Запорожье, Абхазия, Южная Осетия, Крым и команды вузов Российской Федерации», — сказал Байсултанов (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, речь идет об отдельной структуре, которая будет создана по инициативе Минспорта. «По аналогии с существующими соревнованиями планируется создание чемпионата с туровой системой не только в Крыму, но и в дружественных республиках», — добавил замминистра, отметив, что проведение чемпионата запланировано на март – ноябрь 2023 г.
В июне министр спорта Олег Матицын заявил, что участие футбольных клубов из Крыма, а также ДНР и ЛНР в российских соревнованиях возможно. По его словам, сложности в реализации такого сценария заключаются в регламентах и позициях международных федераций, в данном случае — Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Матыцин добавил, что этот вопрос актуален в качестве государственной задачи.
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