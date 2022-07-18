Минспорт предложил создать футбольную лигу с клубами из дружественных республик

По его словам, речь идет об отдельной структуре, которая будет создана по инициативе Минспорта. «По аналогии с существующими соревнованиями планируется создание чемпионата с туровой системой не только в Крыму, но и в дружественных республиках», — добавил замминистра, отметив, что проведение чемпионата запланировано на март – ноябрь 2023 г.