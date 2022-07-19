Минобороны сообщило об уничтожении около 200 боевиков «Правого сектора»

По его словам, в ДНР войска нанесли удар по боевым позициям 81-й аэромобильной бригады ВСУ, в результате чего было уничтожено более 60 военных, семь единиц техники и склад с боеприпасами. По данным Минобороны, ВСУ проводит принудительную мобилизацию в Артемовске, Часовом Яру, Соледаре, Дзержинске и близлежащих населенных пунктах, а для укомплектования соединений у местных жителей забирают транспортные средства.