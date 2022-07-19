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Минобороны сообщило об уничтожении около 200 боевиков «Правого сектора»

Ведомости

Российские военные в результате удара по пункту временной дислокации уничтожили до 200 боевиков украинского «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация), сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием ВКС России в населенном пункте Камышеваха Запорожской области поражен пункт временной дислокации нацистского формирования «Правый сектор». Уничтожено до 200 боевиков», — рассказал Конашенков.

По его словам, в ДНР войска нанесли удар по боевым позициям 81-й аэромобильной бригады ВСУ, в результате чего было уничтожено более 60 военных, семь единиц техники и склад с боеприпасами. По данным Минобороны, ВСУ проводит принудительную мобилизацию в Артемовске, Часовом Яру, Соледаре, Дзержинске и близлежащих населенных пунктах, а для укомплектования соединений у местных жителей забирают транспортные средства. 

Конашенков добавил, что российские военные уничтожили хранилища с боеприпасами к вооружению из США и Европы, четыре взвода РСЗО «Град», 13 артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и 10 взводов орудий Д-30. Российские средства ПВО сбили вертолет Ми-24 и четыре беспилотника ВСУ, а также перехватили четыре ракеты «Точка-У» и 5 снарядов РСЗО «Ураган».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных