Минобороны сообщило об уничтожении около 200 боевиков «Правого сектора»
Российские военные в результате удара по пункту временной дислокации уничтожили до 200 боевиков украинского «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация), сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием ВКС России в населенном пункте Камышеваха Запорожской области поражен пункт временной дислокации нацистского формирования «Правый сектор». Уничтожено до 200 боевиков», — рассказал Конашенков.
По его словам, в ДНР войска нанесли удар по боевым позициям 81-й аэромобильной бригады ВСУ, в результате чего было уничтожено более 60 военных, семь единиц техники и склад с боеприпасами. По данным Минобороны, ВСУ проводит принудительную мобилизацию в Артемовске, Часовом Яру, Соледаре, Дзержинске и близлежащих населенных пунктах, а для укомплектования соединений у местных жителей забирают транспортные средства.
Конашенков добавил, что российские военные уничтожили хранилища с боеприпасами к вооружению из США и Европы, четыре взвода РСЗО «Град», 13 артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и 10 взводов орудий Д-30. Российские средства ПВО сбили вертолет Ми-24 и четыре беспилотника ВСУ, а также перехватили четыре ракеты «Точка-У» и 5 снарядов РСЗО «Ураган».
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