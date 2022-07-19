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Песков не ответил на вопрос об участии Путина в выборах президента в 2024 году

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос, будет ли участвовать Путин в президентских выборах 2024 г., самому президенту. 

«Вот [об этом] его спросите сами», — ответил Песков на вопрос, определился ли Путин по выдвижению на новый президентский срок (цитата по ТАСС).

30 ноября прошлого года в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» Путин заявил, что пока не решил, будет ли переизбираться на новый президентский срок. «Фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду ли я это делать или нет — пока я сам для себя еще не решил. Но наличие этого права — оно уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую. Наличие у меня права избираться — достаточно, пока этого достаточно, пока преждевременно говорить, кто и что планирует в 2024 г.», — сказал Путин.

Владимир Путин занимал должность президента с 2000 по 2008 г., а затем начиная с 2012 г. Последние выборы состоялись в 2018 г. Согласно действующему законодательству, президент России избирается сроком на шесть лет. В 2020 г. вступили в силу поправки к Конституции, которые дают право Путину избираться на пост в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных