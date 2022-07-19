МИД КНР назвал неприемлемыми угрозы США в адрес Китая

Ранее глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс заявил, что возможный обход антироссийских санкций или предоставление России вооружений дорого обойдутся Китаю. По его словам, такое послание госсекретарь США Энтони Блинкен пытался донести до главы МИД КНР Вана И во время их встречи на Бали. «Мы публично озвучивали сигнал о том, что предоставление вооружений или какая-либо помощь со стороны Китая России в обход беспрецедентных санкций, экспортного контроля или иных финансовых мер, введенных против Москвы, очень дорого обойдутся», — сказал Прайс. Он уточнил, что пока что США не заметили за Китаем таких действий.