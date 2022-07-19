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МИД КНР назвал неприемлемыми угрозы США в адрес Китая

Ведомости

Китайские власти считают неприемлемыми угрозы США по поводу возможного обхода КНР антироссийских санкций Запада. С таким заявлением выступил на брифинге официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, сообщает ТАСС.

«Мы решительно против того, чтобы кто бы то ни было заявлял о своих беспочвенных подозрениях в адрес китайской стороны и к тому же демонстративно угрожал Китаю», — подчеркнул Лицзянь. 

Он отметил, что КНР занимает «объективную и справедливую» позицию по украинскому вопросу. Представитель китайского МИДа также добавил, что власти страны выступают против односторонних санкций, «пренебрегающих нормами международного права».

Ранее глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс заявил, что возможный обход антироссийских санкций или предоставление России вооружений дорого обойдутся Китаю. По его словам, такое послание госсекретарь США Энтони Блинкен пытался донести до главы МИД КНР Вана И во время их встречи на Бали. «Мы публично озвучивали сигнал о том, что предоставление вооружений или какая-либо помощь со стороны Китая России в обход беспрецедентных санкций, экспортного контроля или иных финансовых мер, введенных против Москвы, очень дорого обойдутся», — сказал Прайс. Он уточнил, что пока что США не заметили за Китаем таких действий.

Несмотря на то что представители властей США не раз подчеркивали, что не видят признаков оказания Китаем поддержки России в ситуации вокруг Украины, директор национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что Китай «за кулисами» пытается помочь России различными способами.

Ранее Китай неоднократно критиковал США за введение санкций против России из-за спецоперации на Украине. А в конце июня официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь отметил, что третьи стороны не должны вмешиваться в торгово-экономическое сотрудничество России и Китая. Он заявил, что действия США в отношении России не должны наносить ущерб законным интересам Китая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных