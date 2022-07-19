МИД КНР назвал неприемлемыми угрозы США в адрес Китая
Китайские власти считают неприемлемыми угрозы США по поводу возможного обхода КНР антироссийских санкций Запада. С таким заявлением выступил на брифинге официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, сообщает ТАСС.
«Мы решительно против того, чтобы кто бы то ни было заявлял о своих беспочвенных подозрениях в адрес китайской стороны и к тому же демонстративно угрожал Китаю», — подчеркнул Лицзянь.
Он отметил, что КНР занимает «объективную и справедливую» позицию по украинскому вопросу. Представитель китайского МИДа также добавил, что власти страны выступают против односторонних санкций, «пренебрегающих нормами международного права».
Ранее глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс заявил, что возможный обход антироссийских санкций или предоставление России вооружений дорого обойдутся Китаю. По его словам, такое послание госсекретарь США Энтони Блинкен пытался донести до главы МИД КНР Вана И во время их встречи на Бали. «Мы публично озвучивали сигнал о том, что предоставление вооружений или какая-либо помощь со стороны Китая России в обход беспрецедентных санкций, экспортного контроля или иных финансовых мер, введенных против Москвы, очень дорого обойдутся», — сказал Прайс. Он уточнил, что пока что США не заметили за Китаем таких действий.
Несмотря на то что представители властей США не раз подчеркивали, что не видят признаков оказания Китаем поддержки России в ситуации вокруг Украины, директор национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что Китай «за кулисами» пытается помочь России различными способами.
Ранее Китай неоднократно критиковал США за введение санкций против России из-за спецоперации на Украине. А в конце июня официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь отметил, что третьи стороны не должны вмешиваться в торгово-экономическое сотрудничество России и Китая. Он заявил, что действия США в отношении России не должны наносить ущерб законным интересам Китая.
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