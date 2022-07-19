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Политика

Госдеп США пригрозил Китаю последствиями за обход санкций против России

Ведомости

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что возможный обход антироссийских санкций или предоставление России вооружений дорого обойдутся Китаю. С таким заявлением выступил в понедельник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы публично озвучивали сигнал о том, что предоставление вооружений или какая-либо помощь со стороны Китая России в обход беспрецедентных санкций, экспортного контроля или иных финансовых мер, введенных против Москвы, очень дорого обойдутся. Не только со стороны США, мы работаем с десятками стран по всему миру», — цитирует Прайса ТАСС.

При этом глава пресс-службы Госдепа отметил, что пока что США не заметили, чтобы Китай пытался систематически обходить санкции против России или предоставлять продукцию военного назначения стране. «Но мы будем очень внимательно следить», — добавил Прайс. Представитель Госдепа отметил, что Блинкен «повторил этот сигнал» во время встречи с главой МИД КНР Ван И на Бали.

Несмотря на то, что представители властей США не раз подчеркивали, что не видят признаков оказания Китаем поддержки России в ситуации вокруг Украины, директор Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что Китай «за кулисами» пытается помочь России различными способами.

В конце июня официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь отметил, что третьи стороны не должны вмешиваться в торгово-экономическое сотрудничество России и Китая. Он заявил, что действия США в отношении России не должны наносить ущерб законным интересам Китая.

Ранее Китай неоднократно критиковал США за введение санкций против России из-за спецоперации на Украине. По словам официального представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна, американские санкции не помогут урегулировать проблему в сфере безопасности, но они могут крайне негативно отразиться на потребителях и привести к серьезному кризису в мировой торговле и экономике, финансах, энергетике, цепочках поставок продовольствия, промышленности и т. д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных