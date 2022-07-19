Госдеп США пригрозил Китаю последствиями за обход санкций против России

При этом глава пресс-службы Госдепа отметил, что пока что США не заметили, чтобы Китай пытался систематически обходить санкции против России или предоставлять продукцию военного назначения стране. «Но мы будем очень внимательно следить», — добавил Прайс. Представитель Госдепа отметил, что Блинкен «повторил этот сигнал» во время встречи с главой МИД КНР Ван И на Бали.