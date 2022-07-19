Еврокомиссия усомнилась в возобновлении работы «Северного потока»
Еврокомиссия готовится к тому, что газопровод «Северный поток», приостановивший работу на плановое обслуживание с 11 по 21 июля, не возобновит работу, об этом сообщил еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан, передает агентство Bloomberg.
«Мы работаем, основываясь на предположении, что он [газопровод] не вернется к работе. И в этом случае надо будет принять необходимые меры», – сказал он.
В среду, 20 июля, Еврокомиссия должна представить план координированного сокращения потребления газа для смягчения последствий, с которыми столкнутся европейские страны после отказа от поставок топлива из России. Согласно документу, комиссия сможет получить право на принудительное сокращение спроса в странах ЕС, отмечает агентство.
11 июля газопровод приостановил работу из-за плановых технических действий, он должен возобновить работу 21 июля, однако многие страны ставят эту возможность под сомнение и ожидают сильной рецессии европейской экономики. Сам «Газпром» не давал никаких сообщений о том, что газопровод может не возобновить работу 21 июля.
Ранее стало известно, что «Газпром» объявил форс-мажор по поставкам газа как минимум одному крупному потребителю. Сообщалось, что с 14 июля компания не может выполнить свои обязательства по поставкам из-за «чрезвычайных» обстоятельств, от нее не зависящих. Как сообщил источник Reuters, письмо касалось поставок в Германию по трубопроводу «Северный поток».
С середины июня прокачка газа через «Северный поток» велась на 40% от планового объема. В частности, «Газпром» поэтапно снизил объем закачиваемого в Германию газа с 167 млн до 67 млн куб. м из-за недостающих газоперекачивающих турбин компании Siemens. На этом фоне Германия обратилась к Канаде с просьбой отдать турбину «Газпрому», чтобы восстановить ситуацию с газом. По данным газеты «Коммерсантъ», Канада 17 июля отправила ее самолетом в Германию, откуда она будет доставлена в Россию на пароме и по суше через Хельсинки. Планируется, что оборудование приедет 24 июля, еще три-четыре дня уйдет на пусконаладочные работы.
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