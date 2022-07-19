Еврокомиссия усомнилась в возобновлении работы «Северного потока»

С середины июня прокачка газа через «Северный поток» велась на 40% от планового объема. В частности, «Газпром» поэтапно снизил объем закачиваемого в Германию газа с 167 млн до 67 млн куб. м из-за недостающих газоперекачивающих турбин компании Siemens. На этом фоне Германия обратилась к Канаде с просьбой отдать турбину «Газпрому», чтобы восстановить ситуацию с газом. По данным газеты «Коммерсантъ», Канада 17 июля отправила ее самолетом в Германию, откуда она будет доставлена в Россию на пароме и по суше через Хельсинки. Планируется, что оборудование приедет 24 июля, еще три-четыре дня уйдет на пусконаладочные работы.