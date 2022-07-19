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Еврокомиссия усомнилась в возобновлении работы «Северного потока»

Ведомости

Еврокомиссия готовится к тому, что газопровод «Северный поток», приостановивший работу на плановое обслуживание с 11 по 21 июля, не возобновит работу, об этом сообщил еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан, передает агентство Bloomberg. 

«Мы работаем, основываясь на предположении, что он [газопровод] не вернется к работе. И в этом случае надо будет принять необходимые меры», – сказал он. 

В среду, 20 июля, Еврокомиссия должна представить план координированного сокращения потребления газа для смягчения последствий, с которыми столкнутся европейские страны после отказа от поставок топлива из России. Согласно документу, комиссия сможет получить право на принудительное сокращение спроса в странах ЕС, отмечает агентство.

11 июля газопровод приостановил работу из-за плановых технических действий, он должен возобновить работу 21 июля, однако многие страны ставят эту возможность под сомнение и ожидают сильной рецессии европейской экономики. Сам «Газпром» не давал никаких сообщений о том, что газопровод может не возобновить работу 21 июля.

Ранее стало известно, что «Газпром» объявил форс-мажор по поставкам газа как минимум одному крупному потребителю. Сообщалось, что с 14 июля компания не может выполнить свои обязательства по поставкам из-за «чрезвычайных» обстоятельств, от нее не зависящих. Как сообщил источник Reuters, письмо касалось поставок в Германию по трубопроводу «Северный поток».

С середины июня прокачка газа через «Северный поток» велась на 40% от планового объема. В частности, «Газпром» поэтапно снизил объем закачиваемого в Германию газа с 167 млн до 67 млн куб. м из-за недостающих газоперекачивающих турбин компании Siemens. На этом фоне Германия обратилась к Канаде с просьбой отдать турбину «Газпрому», чтобы восстановить ситуацию с газом. По данным газеты «Коммерсантъ», Канада 17 июля отправила ее самолетом в Германию, откуда она будет доставлена в Россию на пароме и по суше через Хельсинки. Планируется, что оборудование приедет 24 июля, еще три-четыре дня уйдет на пусконаладочные работы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных