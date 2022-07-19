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Лидер «Справедливой России» заявил о переговорах по выдвижению представителя партии в сенаторы

Ведомости

«Справедливая Россия» надеется, что врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев включит представителя партии в тройку номинантов в сенаторы в обмен на поддержку на губернаторских выборах. Об этом «Ведомостям» заявил лидер партии Сергей Миронов. «Пока окончательного решения нет, но я рассчитываю, что мы не будем выдвигать кандидата [в губернаторы]. Но мы не станем выдвигать [кандидата] только при условии, что наш человек будет выдвинут [Евраевым] в Совет Федерации», – сказал Миронов. 

Евраев пояснил «Ведомостям», что «подбор кандидатуры от региона в Совет Федерации – продолжительный процесс», который «требует тщательного отбора» и «не терпит спешки». «Я конструктивно общаюсь со всеми здравыми политическими силами по широкому спектру вопросов», – сказал он в ответ на вопрос о ходе переговоров со «Справедливой Россией». Евраев добавил, что будет использовать «все положенное по закону время для определения кандидатуры» сенатора. Срок предоставления в избирком документов, необходимых для выдвижения кандидатов, истекает 27 июля.

Врио губернатора Ярославской области Евраев был назначен 12 октября 2021 г. Впервые Миронов упоминал о возможности поддержать Евраева в конце 2021 г., а в качестве потенциального кандидата в губернаторы от партии называл лидера регионального отделения справороссов, депутата Госдумы всех созывов Анатолия Грешневикова. Как ранее писали «Ведомости», в случае достижения договоренностей губернатора со «Справедливой Россией» в Совет Федерации может быть делегирован депутат Госдумы Николай Бурляев.

11 сентября губернаторские выборы пройдут в 14 регионах. В других субъектах о переговорах между кандидатами власти и оппозицией по поводу кандидатов в сенаторы не сообщалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных