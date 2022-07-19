Лидер «Справедливой России» заявил о переговорах по выдвижению представителя партии в сенаторы
«Справедливая Россия» надеется, что врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев включит представителя партии в тройку номинантов в сенаторы в обмен на поддержку на губернаторских выборах. Об этом «Ведомостям» заявил лидер партии Сергей Миронов. «Пока окончательного решения нет, но я рассчитываю, что мы не будем выдвигать кандидата [в губернаторы]. Но мы не станем выдвигать [кандидата] только при условии, что наш человек будет выдвинут [Евраевым] в Совет Федерации», – сказал Миронов.
Евраев пояснил «Ведомостям», что «подбор кандидатуры от региона в Совет Федерации – продолжительный процесс», который «требует тщательного отбора» и «не терпит спешки». «Я конструктивно общаюсь со всеми здравыми политическими силами по широкому спектру вопросов», – сказал он в ответ на вопрос о ходе переговоров со «Справедливой Россией». Евраев добавил, что будет использовать «все положенное по закону время для определения кандидатуры» сенатора. Срок предоставления в избирком документов, необходимых для выдвижения кандидатов, истекает 27 июля.
Врио губернатора Ярославской области Евраев был назначен 12 октября 2021 г. Впервые Миронов упоминал о возможности поддержать Евраева в конце 2021 г., а в качестве потенциального кандидата в губернаторы от партии называл лидера регионального отделения справороссов, депутата Госдумы всех созывов Анатолия Грешневикова. Как ранее писали «Ведомости», в случае достижения договоренностей губернатора со «Справедливой Россией» в Совет Федерации может быть делегирован депутат Госдумы Николай Бурляев.
11 сентября губернаторские выборы пройдут в 14 регионах. В других субъектах о переговорах между кандидатами власти и оппозицией по поводу кандидатов в сенаторы не сообщалось.