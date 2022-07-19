Лидер «Справедливой России» заявил о переговорах по выдвижению представителя партии в сенаторы

«Справедливая Россия» надеется, что врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев включит представителя партии в тройку номинантов в сенаторы в обмен на поддержку на губернаторских выборах. Об этом «Ведомостям» заявил лидер партии Сергей Миронов. «Пока окончательного решения нет, но я рассчитываю, что мы не будем выдвигать кандидата [в губернаторы]. Но мы не станем выдвигать [кандидата] только при условии, что наш человек будет выдвинут [Евраевым] в Совет Федерации», – сказал Миронов.