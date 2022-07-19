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Подоляк пообещал ответ российским чиновникам из-за посещения Донбасса

Ведомости

Посещение российскими чиновниками территорий Украины, находящихся под контролем союзных сил, и их поездки в Донбасс не останутся без ответа, написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Twitter. 

«Украинский ответ обязательно последует», — написал Подоляк.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее посетил Донбасс впервые с официальным визитом. Вместе с ним в составе делегации отправились председатели комитетов Госдумы по делам СНГ (Леонид Калашников), по науке (Сергей Кабышев), по строительству (Сергей Пахомов), по обороне (Андрей Картаполов), по безопасности (Василий Пискарев). 

6 июля Володин предложил депутатам во время летнего отпуска посетить Донбасс. «У нас будет время, когда не будет пленарных заседаний, поэтому можно спокойно, оформив командировку, без пропусков посещений зала Госдумы, где принимаются законы, поехать в ЛНР, ДНР», – отметил он. На подконтрольные союзным войскам территории также приезжал первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных