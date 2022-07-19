Подоляк пообещал ответ российским чиновникам из-за посещения Донбасса

6 июля Володин предложил депутатам во время летнего отпуска посетить Донбасс. «У нас будет время, когда не будет пленарных заседаний, поэтому можно спокойно, оформив командировку, без пропусков посещений зала Госдумы, где принимаются законы, поехать в ЛНР, ДНР», – отметил он. На подконтрольные союзным войскам территории также приезжал первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак.