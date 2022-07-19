Подоляк пообещал ответ российским чиновникам из-за посещения Донбасса
Посещение российскими чиновниками территорий Украины, находящихся под контролем союзных сил, и их поездки в Донбасс не останутся без ответа, написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.
«Украинский ответ обязательно последует», — написал Подоляк.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее посетил Донбасс впервые с официальным визитом. Вместе с ним в составе делегации отправились председатели комитетов Госдумы по делам СНГ (Леонид Калашников), по науке (Сергей Кабышев), по строительству (Сергей Пахомов), по обороне (Андрей Картаполов), по безопасности (Василий Пискарев).
6 июля Володин предложил депутатам во время летнего отпуска посетить Донбасс. «У нас будет время, когда не будет пленарных заседаний, поэтому можно спокойно, оформив командировку, без пропусков посещений зала Госдумы, где принимаются законы, поехать в ЛНР, ДНР», – отметил он. На подконтрольные союзным войскам территории также приезжал первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак.
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