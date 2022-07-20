«РИА Новости» сообщило о плане утилизации самой большой подлодки в мире «Дмитрий Донской»

Атомная подводная лодка «Дмитрий Донской» вошла в состав ВМФ в 1980 г. и была головной лодкой проекта 941 — всего было построено шесть подлодок этого проекта. В 2002 г. ее модернизировали и перевооружили на «Булаву» для испытания ракеты перед принятием на вооружение. «Дмитрий Донской» — самая большая по водоизмещению подлодка в мире (48 000 т).