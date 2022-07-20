«РИА Новости» сообщило о плане утилизации самой большой подлодки в мире «Дмитрий Донской»
Крупнейшую в мире стратегическую атомную подлодку «Дмитрий Донской» (проект 941 УМ «Акула») вывели из боевого состава российского флота и планируют утилизировать, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.
«Подводная лодка "Дмитрий Донской" выведена из боевого состава флота и подлежит утилизации», — рассказал собеседник агентства. Он напомнил, что имя «Дмитрий Донской» присвоили другой стратегической атомной подлодке класса «Борей-А» (проект 955А), которую заложили на «Севмаше» в 2021 г.
Атомная подводная лодка «Дмитрий Донской» вошла в состав ВМФ в 1980 г. и была головной лодкой проекта 941 — всего было построено шесть подлодок этого проекта. В 2002 г. ее модернизировали и перевооружили на «Булаву» для испытания ракеты перед принятием на вооружение. «Дмитрий Донской» — самая большая по водоизмещению подлодка в мире (48 000 т).
8 июля «Севмаш» сообщил, что передал ВМФ исследовательскую подлодку «Белгород». Ее спустили на воду в апреле 2019 г. и планировали передать флоту в 2020 г. Минобороны ранее сообщало, что «Белгород» и «Хабаровск» станут носителями беспилотных ударных подводных систем «Посейдон».
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