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Первую подлодку-носителя беспилотников «Посейдон» передали ВМФ России

Ведомости

АО «ПО «Севмаш» передало Военно-морскому флоту России исследовательскую подводную лодку «Белгород», сообщила пресс-служба предприятия. 

«Подводная лодка «Белгород» открывает для России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана», — отметил главнокомандующий ВМФ Николай Евменов. 

Ранее Минобороны сообщило, что подлодки «Белгород» и «Хабаровск» станут носителями беспилотных ударныхподводных систем «Посейдон». «Посейдон» — это ядерная подлодка-беспилотник, в феврале 2019 г. министр обороны Сергей Шойгу сообщил о ее успешных морских полигонных испытаниях. Подлодку «Белгород» спустили на воду в апреле 2019 г. и планировали передать ВМФ в 2020 г. 

Впервые о разработке «Посейдона» сообщил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в 2018 г. Он рассказал, что беспилотники могут нести обычные и ядерные боеприпасы, что позволит им поражать разные цели: авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных