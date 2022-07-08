Первую подлодку-носителя беспилотников «Посейдон» передали ВМФ России
АО «ПО «Севмаш» передало Военно-морскому флоту России исследовательскую подводную лодку «Белгород», сообщила пресс-служба предприятия.
«Подводная лодка «Белгород» открывает для России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана», — отметил главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.
Ранее Минобороны сообщило, что подлодки «Белгород» и «Хабаровск» станут носителями беспилотных ударныхподводных систем «Посейдон». «Посейдон» — это ядерная подлодка-беспилотник, в феврале 2019 г. министр обороны Сергей Шойгу сообщил о ее успешных морских полигонных испытаниях. Подлодку «Белгород» спустили на воду в апреле 2019 г. и планировали передать ВМФ в 2020 г.
Впервые о разработке «Посейдона» сообщил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в 2018 г. Он рассказал, что беспилотники могут нести обычные и ядерные боеприпасы, что позволит им поражать разные цели: авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.