Первую подлодку-носителя беспилотников «Посейдон» передали ВМФ России

Ранее Минобороны сообщило, что подлодки «Белгород» и «Хабаровск» станут носителями беспилотных ударныхподводных систем «Посейдон». «Посейдон» — это ядерная подлодка-беспилотник, в феврале 2019 г. министр обороны Сергей Шойгу сообщил о ее успешных морских полигонных испытаниях. Подлодку «Белгород» спустили на воду в апреле 2019 г. и планировали передать ВМФ в 2020 г.