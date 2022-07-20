Песков сообщил о подготовке нескольких зарубежных визитов Путина осенью
Президент России Владимир Путин планирует осенью еще несколько визитов за границу, ведется подготовка к ним, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Конкретные страны он не назвал.
«В совсем ближайшей [перспективе] — нет, но на повестке дня, скажем так, осенью несколько визитов еще планируется. Не буду сейчас их предвосхищать, но, действительно, подготовка ведется», — ответил Песков на вопрос, планируются ли у Путина новые зарубежные поездки в ближайшее время (цитата по ТАСС).
19 июля Владимир Путин прибыл с визитом в Тегеран, где провел трехсторонний саммит с лидером Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Также Путин провел двусторонние встречи с обоими лидерами. Ранее в этом году Путин посетил Таджикистан, Туркмению. Это были первые зарубежные визиты с начала военной операции на Украине.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса