Песков сообщил о подготовке нескольких зарубежных визитов Путина осенью

«В совсем ближайшей [перспективе] — нет, но на повестке дня, скажем так, осенью несколько визитов еще планируется. Не буду сейчас их предвосхищать, но, действительно, подготовка ведется», — ответил Песков на вопрос, планируются ли у Путина новые зарубежные поездки в ближайшее время (цитата по ТАСС).