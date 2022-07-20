ЛНР учредила посольство в Москве

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР независимыми государствами. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Спустя два дня Россия начала спецоперацию на Украине. В ответ на действия России западные страны ввели против страны санкции. В начале июня Евросоюз ввел шестой пакет ограничений, который включает в себя том числе поэтапный отказ от поставок российской нефти до конца этого года.