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Политика

ЛНР учредила посольство в Москве

Ведомости

19 июля председатель правительства Луганской народной республики Сергей Козлов подписал постановление об учреждении посольства ЛНР в России. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства ЛНР. 

«В связи с установлением дипломатических отношений с Российской Федерацией учредить посольство Луганской Народной Республики в Российской Федерации (г. Москва)», — говорится в постановлении. 

Отмечается, что в посольстве будут работать 18 сотрудников. Место нахождения посольства не уточняется. Министерству финансов ЛНР было поручено выделять в полном объеме необходимые суммы в российских рублях для аренды, приобретения или строительства служебных и жилых помещений представительства, а также для приобретения автомобилей, обеспечения мебелью и инвентарем. Согласно документу, постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее в Москве открылось посольство Донецкой народной республики. Представительно начало работу 12 июля. Посольство ДНР расположилось в здании по адресу Грохольский переулок, 13, строение 2. 

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР независимыми государствами. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Спустя два дня Россия начала спецоперацию на Украине. В ответ на действия России западные страны ввели против страны санкции. В начале июня Евросоюз ввел шестой пакет ограничений, который включает в себя том числе поэтапный отказ от поставок российской нефти до конца этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных