ЛНР учредила посольство в Москве
19 июля председатель правительства Луганской народной республики Сергей Козлов подписал постановление об учреждении посольства ЛНР в России. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства ЛНР.
«В связи с установлением дипломатических отношений с Российской Федерацией учредить посольство Луганской Народной Республики в Российской Федерации (г. Москва)», — говорится в постановлении.
Отмечается, что в посольстве будут работать 18 сотрудников. Место нахождения посольства не уточняется. Министерству финансов ЛНР было поручено выделять в полном объеме необходимые суммы в российских рублях для аренды, приобретения или строительства служебных и жилых помещений представительства, а также для приобретения автомобилей, обеспечения мебелью и инвентарем. Согласно документу, постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Ранее в Москве открылось посольство Донецкой народной республики. Представительно начало работу 12 июля. Посольство ДНР расположилось в здании по адресу Грохольский переулок, 13, строение 2.
21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР независимыми государствами. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Спустя два дня Россия начала спецоперацию на Украине. В ответ на действия России западные страны ввели против страны санкции. В начале июня Евросоюз ввел шестой пакет ограничений, который включает в себя том числе поэтапный отказ от поставок российской нефти до конца этого года.
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