Газета
Политика

Путин: потребуются годы, чтобы привести в порядок ситуацию в ДНР и ЛНР

Ведомости

Власти России будут помогать Донецкой и Луганской народным республикам, однако понадобятся годы, чтобы привести там все в порядок, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками всероссийского конкурса «Большая перемена».

«Ты лучше, чем кто-либо другой из ребят, которые присутствуют сейчас на этом мероприятии в "Артеке", знаешь, сколько нужно провести добрых суббот, чтобы привести в порядок все хозяйство Донецка, всей Донецкой республики, Луганской республики. Поэтому вся наша страна будет помогать и ЛНР, и ДНР, будет помогать твоим сверстникам и взрослым, которые живут на этих территориях», — заявил Путин в ходе общения с участниками всероссийского конкурса «Большая перемена» (цитата по «РИА Новости»). По его словам, на приведение республик в порядок понадобятся «месяцы, недели и годы». «Но мы сделаем это обязательно», — подчеркнул президент.

21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР и ратифицировала договоры о дружбе, взаимопомощи и сотрудничестве с республиками. 24 февраля началась спецоперация России на Украине, цели которой — защита жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Российские регионы взяли шефство над некоторыми территориями Донбасса: Санкт-Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами, подобное соглашение подписали Москва и Луганск. Кроме России, суверенитет республик Донбасса признали Абхазия, которая является частично признанным государством, а также Сирия и КНДР.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных