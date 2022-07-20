Путин: потребуются годы, чтобы привести в порядок ситуацию в ДНР и ЛНР

«Ты лучше, чем кто-либо другой из ребят, которые присутствуют сейчас на этом мероприятии в "Артеке", знаешь, сколько нужно провести добрых суббот, чтобы привести в порядок все хозяйство Донецка, всей Донецкой республики, Луганской республики. Поэтому вся наша страна будет помогать и ЛНР, и ДНР, будет помогать твоим сверстникам и взрослым, которые живут на этих территориях», — заявил Путин в ходе общения с участниками всероссийского конкурса «Большая перемена» (цитата по «РИА Новости»). По его словам, на приведение республик в порядок понадобятся «месяцы, недели и годы». «Но мы сделаем это обязательно», — подчеркнул президент.