Лавров: Запад не даст Украине вести переговоры с Россией
Западные страны не позволят Украине вести переговоры с Россией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «РИА Новости» и RT.
«У меня нет никаких сомнений, что украинцам не дадут вести переговоры, пока американцы не решат, что "достаточно мы уже наскандалили, посеяли хаоса, теперь можно их предоставить самим себе, мы посмотрим, как они будут выкручиваться"», — заявил Лавров (цитата по «РИА Новости»).
Он напомнил слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что Украина должна победить в этом конфликте на поле боя. По мнению Запада, Киев не должен идти на переговоры с Россией, потому что у него слабые боевые позиции, которые перед вступлением в переговоры надо укрепить. Лавров добавил, что США и Великобритания пытаются столкнуть Россию и Европу, поставляя Украине вооружения.
«То, что их (Украину. — Прим. ред.) буквально удерживают от любых конструктивных шагов, буквально накачивают оружием и заставляют его использовать все более и более рискованно, то, что там сидят иностранные инструкторы и специалисты, обслуживающие эти системы — HIMARS и другие, — это уже практически не секрет», — подчеркнул он.
Россия и Украина начали переговоры почти сразу после начала спецоперации России 24 февраля. Несколько встреч прошло в Белоруссии и Турции. 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина фактически вышла из переговорного процесса. Страны Запада заявили, что конфликт на Украине должен быть решен на поле боя, на что Путин предложил им попробовать это сделать.
24 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна возобновит переговорный процесс с Россией после того, как вернет все утраченные после начала спецоперации территории. 18 июля Ушаков заявил, что условия для возобновления переговоров России и Украины будут совершенно другими, чем те, что были при достижении договоренностей в Стамбуле.
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