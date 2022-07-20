Лавров: Запад не даст Украине вести переговоры с Россией

Он напомнил слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что Украина должна победить в этом конфликте на поле боя. По мнению Запада, Киев не должен идти на переговоры с Россией, потому что у него слабые боевые позиции, которые перед вступлением в переговоры надо укрепить. Лавров добавил, что США и Великобритания пытаются столкнуть Россию и Европу, поставляя Украине вооружения.