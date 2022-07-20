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В ЕК заявили, что турбина для «Северного потока» находится в пути и вернется вовремя

Ведомости

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе заявила, что турбина для «Северного потока» уже находится в пути и будет доставлена вовремя. Об этом сообщает агентство «РИА Новости». 

«По турбине, которая была в Канаде. Она уже на пути назад, поэтому нет повода не поставлять газ… Она в пути, она будет там вовремя», — сказала она. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что у России не будет предлога не возобновлять поставки газа по трубопроводу.  

При этом глава Еврокомиссии добавила, что «Северный поток — 2» не будет сертифицирован и введен в эксплуатацию ни при каких обстоятельствах. «»Северный поток — 2» не сертифицирован и не может работать», — цитирует Урсулу фон дер Ляйен ТАСС. 

Ранее «Газпром» заявил, что не получил официальных документов на поставку газотурбинного двигателя для «Северного потока» из Канады в Россию. Компания вновь попросила Siemens предоставить документы на турбину. 

В середине июня «Газпром» сообщил о сокращении мощности «Северного потока» на 40% из-за проблем с оборудованием. В компании заявили, что Siemens не вернула после ремонта турбину для компрессорной станции «Портовая». Siemens объяснила, что отправила оборудование на ремонт в Канаду, где его произвели. Однако из-за введенных страной санкций в отношении России обратно турбину доставить невозможно. 

В результате переговоров властей Канады и Германии, которая получает газ по «Северному потоку», Оттава решила вернуть оборудование Германии, которая отправит его в Россию. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных