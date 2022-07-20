В ЕК заявили, что турбина для «Северного потока» находится в пути и вернется вовремя
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе заявила, что турбина для «Северного потока» уже находится в пути и будет доставлена вовремя. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».
«По турбине, которая была в Канаде. Она уже на пути назад, поэтому нет повода не поставлять газ… Она в пути, она будет там вовремя», — сказала она. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что у России не будет предлога не возобновлять поставки газа по трубопроводу.
При этом глава Еврокомиссии добавила, что «Северный поток — 2» не будет сертифицирован и введен в эксплуатацию ни при каких обстоятельствах. «»Северный поток — 2» не сертифицирован и не может работать», — цитирует Урсулу фон дер Ляйен ТАСС.
В середине июня «Газпром» сообщил о сокращении мощности «Северного потока» на 40% из-за проблем с оборудованием. В компании заявили, что Siemens не вернула после ремонта турбину для компрессорной станции «Портовая». Siemens объяснила, что отправила оборудование на ремонт в Канаду, где его произвели. Однако из-за введенных страной санкций в отношении России обратно турбину доставить невозможно.
В результате переговоров властей Канады и Германии, которая получает газ по «Северному потоку», Оттава решила вернуть оборудование Германии, которая отправит его в Россию.
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