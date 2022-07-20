В ЕК заявили, что турбина для «Северного потока» находится в пути и вернется вовремя

«По турбине, которая была в Канаде. Она уже на пути назад, поэтому нет повода не поставлять газ… Она в пути, она будет там вовремя», — сказала она. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что у России не будет предлога не возобновлять поставки газа по трубопроводу.